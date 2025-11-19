Caso de astronauta acusada de 'primeiro crime no espaço' tem reviravolta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:37
A história que ganhou repercussão mundial por supostamente envolver o “primeiro crime cometido no espaço” teve um desfecho inesperado nos Estados Unidos. Summer Heather Worden, que havia denunciado a ex-companheira, a astronauta da Nasa Anne McClain por acessar ilegalmente sua conta bancária enquanto ela estava na Estação Espacial Internacional, admitiu à Justiça que a acusação era falsa.
A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Distrito Sul do Texas, que confirmou que Worden se declarou culpada por crime de denúncia falsa. Ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos EUA, ela havia afirmado que McClain teria utilizado a senha de sua conta bancária durante uma missão de três meses na ISS, em julho de 2019.
Segundo os promotores, a investigação apontou outra realidade. "Worden havia aberto a conta em abril de 2018. Ambas as partes tiveram acesso a ela até janeiro de 2019, quando Worden alterou as credenciais. A investigação revelou que Worden havia concedido à cônjuge acesso aos seus registros bancários desde pelo menos 2015, incluindo suas credenciais de login".
Astronauta Anne McClain
Dupla foi casada por cinco anos
Anne McClain, que integrou a NASA em 2013 e foi comandante da missão Crew-10 da SpaceX neste ano - retornando à Terra em agosto - foi casada com Worden entre 2014 e 2019. As acusações da ex-companheira motivaram uma investigação conduzida pelo inspetor-geral da NASA e pela Comissão Federal de Comércio (FTC).
O relacionamento das duas já enfrentava conflitos antes do episódio. O casamento terminou em 2018, após McClain acusar Worden de agressão - processo que acabou arquivado. O divórcio, que também envolveu disputa pela guarda do filho e a inclusão do suposto crime “espacial”, só foi concluído em 2020.
Agora, com a admissão de culpa, Summer Worden pode receber pena de até cinco anos de prisão e multa que pode chegar a US$ 250 mil. Ela aguarda a sentença em liberdade, marcada para fevereiro de 2026.