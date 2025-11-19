Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caso de astronauta acusada de 'primeiro crime no espaço' tem reviravolta

Ex pode ir parar na cadeia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:37

A astronauta da Nasa Anne McClain
A astronauta da Nasa Anne McClain Crédito: Divulgação

A história que ganhou repercussão mundial por supostamente envolver o “primeiro crime cometido no espaço” teve um desfecho inesperado nos Estados Unidos. Summer Heather Worden, que havia denunciado a ex-companheira, a astronauta da Nasa Anne McClain por acessar ilegalmente sua conta bancária enquanto ela estava na Estação Espacial Internacional, admitiu à Justiça que a acusação era falsa.

A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Distrito Sul do Texas, que confirmou que Worden se declarou culpada por crime de denúncia falsa. Ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos EUA, ela havia afirmado que McClain teria utilizado a senha de sua conta bancária durante uma missão de três meses na ISS, em julho de 2019.

Segundo os promotores, a investigação apontou outra realidade. "Worden havia aberto a conta em abril de 2018. Ambas as partes tiveram acesso a ela até janeiro de 2019, quando Worden alterou as credenciais. A investigação revelou que Worden havia concedido à cônjuge acesso aos seus registros bancários desde pelo menos 2015, incluindo suas credenciais de login".

Astronauta Anne McClain

Anne McClain por Divulgação
Anne McClain por Divulgação
A astronauta da Nasa Anne McClain por Divulgação
1 de 3
Anne McClain por Divulgação

Dupla foi casada por cinco anos

Anne McClain, que integrou a NASA em 2013 e foi comandante da missão Crew-10 da SpaceX neste ano - retornando à Terra em agosto - foi casada com Worden entre 2014 e 2019. As acusações da ex-companheira motivaram uma investigação conduzida pelo inspetor-geral da NASA e pela Comissão Federal de Comércio (FTC).

O relacionamento das duas já enfrentava conflitos antes do episódio. O casamento terminou em 2018, após McClain acusar Worden de agressão - processo que acabou arquivado. O divórcio, que também envolveu disputa pela guarda do filho e a inclusão do suposto crime “espacial”, só foi concluído em 2020.

Agora, com a admissão de culpa, Summer Worden pode receber pena de até cinco anos de prisão e multa que pode chegar a US$ 250 mil. Ela aguarda a sentença em liberdade, marcada para fevereiro de 2026.

Tags:

Nasa Anne Mcclain

Mais recentes

Imagem - Mãe admite que decepou cabeça do filho e jogou em lago: 'Acredito que sou bruxa'

Mãe admite que decepou cabeça do filho e jogou em lago: 'Acredito que sou bruxa'
Imagem - Do ChatGPT ao X: instabilidade derruba sites e apps pelo mundo

Do ChatGPT ao X: instabilidade derruba sites e apps pelo mundo
Imagem - Tragédia: desabamento em mina de cobalto deixa mais de 30 mortos; veja

Tragédia: desabamento em mina de cobalto deixa mais de 30 mortos; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
01

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Mãe de jovem do Nordeste de Amaralina morto ficou cara a cara com executores: 'Mentiram para mim'
02

Mãe de jovem do Nordeste de Amaralina morto ficou cara a cara com executores: 'Mentiram para mim'

Imagem - Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador
03

Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador

Imagem - Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana
04

Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana