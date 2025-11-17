Tragédia: desabamento em mina de cobalto deixa mais de 30 mortos; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:07
O desabamento de uma mina de cobalto, na região sul da República Democrática do Congo, deixou pelo menos 32 mortos, no último sábado (15). Essa informação foi passada pelas autoridades locais no domingo (16).
O caso aconteceu na província de Lualaba, após a queda de uma ponta que delimitava a área de mineração em Kalando. "Foram resgatados 32 corpos", disse o ministro regional do Interior, Roy Kaumba Mayonde, em entrevista à agência de notícias APF.
Veja imagens do desabamento da mina na República Democrática do Congo
Equipes de resgate continuam no local buscando novas vítimas.
Ainda segundo o ministro, a ponte caiu no momento em que garimpeiros atravessavam. Mayonde também explicou que o local estava interditado por conta das fortes chuvas que atingiram a região, mas garimpeiros irregulares entraram mesmo assim.
Informações do Órgão de Governo de Assistência Técnica e Financeira às Cooperativas de Mineração (SAEMAPE) apontaram que, durante a queda, garimpeiros "se amontoaram uns sobre os outros, causando deridos e mortos".
Mais de 70% da produção mundial de cobalto vem da República Democrática do Congo. O material é utilizado na fabricação de baterias de produtos eletrônicos e veículos elétricos.