COLAPSO

Tragédia: desabamento em mina de cobalto deixa mais de 30 mortos; veja

Equipes de resgate continuam no local buscando novas vítimas

Monique Lobo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:07

Garimpeiros atravessavam ponto no momento do colapso Crédito: Reprodução

O desabamento de uma mina de cobalto, na região sul da República Democrática do Congo, deixou pelo menos 32 mortos, no último sábado (15). Essa informação foi passada pelas autoridades locais no domingo (16).

O caso aconteceu na província de Lualaba, após a queda de uma ponta que delimitava a área de mineração em Kalando. "Foram resgatados 32 corpos", disse o ministro regional do Interior, Roy Kaumba Mayonde, em entrevista à agência de notícias APF.

Veja imagens do desabamento da mina na República Democrática do Congo 1 de 5

Ainda segundo o ministro, a ponte caiu no momento em que garimpeiros atravessavam. Mayonde também explicou que o local estava interditado por conta das fortes chuvas que atingiram a região, mas garimpeiros irregulares entraram mesmo assim.

Informações do Órgão de Governo de Assistência Técnica e Financeira às Cooperativas de Mineração (SAEMAPE) apontaram que, durante a queda, garimpeiros "se amontoaram uns sobre os outros, causando deridos e mortos".