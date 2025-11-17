Acesse sua conta
Tragédia: desabamento em mina de cobalto deixa mais de 30 mortos; veja

Equipes de resgate continuam no local buscando novas vítimas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:07

Imagens do desabamento de uma mina de cobalto na República Democrática do Congo
Garimpeiros atravessavam ponto no momento do colapso Crédito: Reprodução

desabamento de uma mina de cobalto, na região sul da República Democrática do Congo, deixou pelo menos 32 mortos, no último sábado (15). Essa informação foi passada pelas autoridades locais no domingo (16).

O caso aconteceu na província de Lualaba, após a queda de uma ponta que delimitava a área de mineração em Kalando. "Foram resgatados 32 corpos", disse o ministro regional do Interior, Roy Kaumba Mayonde, em entrevista à agência de notícias APF.

Veja imagens do desabamento da mina na República Democrática do Congo

Imagens do desabamento de uma mina de cobalto na República Democrática do Congo por Reprodução
Imagens do desabamento de uma mina de cobalto na República Democrática do Congo por Reprodução
Imagens do desabamento de uma mina de cobalto na República Democrática do Congo por Reprodução
Imagens do desabamento de uma mina de cobalto na República Democrática do Congo por Reprodução
Imagens do desabamento de uma mina de cobalto na República Democrática do Congo por Reprodução
1 de 5
Imagens do desabamento de uma mina de cobalto na República Democrática do Congo por Reprodução

Equipes de resgate continuam no local buscando novas vítimas.

Ainda segundo o ministro, a ponte caiu no momento em que garimpeiros atravessavam. Mayonde também explicou que o local estava interditado por conta das fortes chuvas que atingiram a região, mas garimpeiros irregulares entraram mesmo assim.

Informações do Órgão de Governo de Assistência Técnica e Financeira às Cooperativas de Mineração (SAEMAPE) apontaram que, durante a queda, garimpeiros "se amontoaram uns sobre os outros, causando deridos e mortos".

Mais de 70% da produção mundial de cobalto vem da República Democrática do Congo. O material é utilizado na fabricação de baterias de produtos eletrônicos e veículos elétricos.

