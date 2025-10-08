Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:43
O Corpo de Bombeiros confirmou, por volta de 15h desta quarta-feira (8), a morte de uma vítima do desabamento do teto do restaurante de Jamile, que pertence ao chef Henrique Fogaça, localizado no bairro Bela Vista, em São Paulo.
Ainda de acordo com o órgão, oito pessoas foram atendidas. Uma das vítimas morreu, outras cinco ficaram feridas e duas sofreram abalos psicológicos.
Parte de restaurante do chef Henrique Fogaça desaba após explosão de gás
[Matéria em atualização]