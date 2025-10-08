Acesse sua conta
Bombeiros confirmam uma morte em desabamento de restaurante com menu do chef Henrique Fogaça

Desabamento aconteceu antes do horário do almoço, em uma parte exclusiva para funcionários

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:43

Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros
Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros confirmou, por volta de 15h desta quarta-feira (8), a morte de uma vítima do desabamento do teto do restaurante de Jamile, que pertence ao chef Henrique Fogaça, localizado no bairro Bela Vista, em São Paulo.

Ainda de acordo com o órgão, oito pessoas foram atendidas. Uma das vítimas morreu, outras cinco ficaram feridas e duas sofreram abalos psicológicos.

[Matéria em atualização]

Desabamento são Paulo Henrique Fogaça Restaurante

