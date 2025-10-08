TRAGÉDIA

Bombeiros confirmam uma morte em desabamento de restaurante com menu do chef Henrique Fogaça

Desabamento aconteceu antes do horário do almoço, em uma parte exclusiva para funcionários

Monique Lobo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:43

Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros confirmou, por volta de 15h desta quarta-feira (8), a morte de uma vítima do desabamento do teto do restaurante de Jamile, que pertence ao chef Henrique Fogaça, localizado no bairro Bela Vista, em São Paulo.

Ainda de acordo com o órgão, oito pessoas foram atendidas. Uma das vítimas morreu, outras cinco ficaram feridas e duas sofreram abalos psicológicos.

Parte de restaurante do chef Henrique Fogaça desaba após explosão de gás 1 de 5