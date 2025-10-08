Acesse sua conta
Parte de restaurante do chef Henrique Fogaça desaba após explosão de gás; seis pessoas foram atingidas

Dez viaturas estão no local;  até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:09

Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros
Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Parte do restaurante Jamile, que pertence ao chef Henrique Fogaça, desabou nesta quarta-feira (8) após uma explosão de gás no bairro Bela Vista, na região central de São Paulo,. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos seis pessoas ficaram sob os escombros do restaurante, que fica na Rua 13 de Maio, 647. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Dez viaturas, incluindo Bombeiros, Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Polícia Militar (PM) e Defesa Civil estão no local. As informações são do G1 SP.

O chef Henrique Fogaça ficou conhecido por ser jurado do programa "Masterchef", da Band e o Jamile fica em uma região do Bixiga, que é conhecida por seus restaurantes, principalmente cantinas italianas. Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros e socorridas em ambulâncias do Samu. Na parte superior do restaurante, há algumas cadeiras caídas.

Pelas imagens, o desabamento ocorreu internamente. Segundo um funcionário informou ao G1 SP, o desabamento ocorreu antes do horário do almoço, no mezanino, em uma parte exclusiva para funcionários. Ainda de acordo com ele, os feridos são funcionários, não clientes. Ele conseguiu descer as escadas e não se feriu.

Em nota, a SSP-SP informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de desabamento da estrutura de um estabelecimento comercial, na tarde desta quarta-feira (8), na Rua 13 de Maio, Bela Vista, região central da Capital. "Sete viaturas estão empenhadas no resgate das vítimas, com apoio do helicóptero Águia. Quatro pessoas já foram resgatadas. As equipes seguem trabalhando na retirada de outras duas que ainda estão sob os escombros".

