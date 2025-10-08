SUSTO

Parte de restaurante do chef Henrique Fogaça desaba após explosão de gás; seis pessoas foram atingidas

Dez viaturas estão no local; até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:09

Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Parte do restaurante Jamile, que pertence ao chef Henrique Fogaça, desabou nesta quarta-feira (8) após uma explosão de gás no bairro Bela Vista, na região central de São Paulo,. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos seis pessoas ficaram sob os escombros do restaurante, que fica na Rua 13 de Maio, 647. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Dez viaturas, incluindo Bombeiros, Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Polícia Militar (PM) e Defesa Civil estão no local. As informações são do G1 SP.

O chef Henrique Fogaça ficou conhecido por ser jurado do programa "Masterchef", da Band e o Jamile fica em uma região do Bixiga, que é conhecida por seus restaurantes, principalmente cantinas italianas. Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros e socorridas em ambulâncias do Samu. Na parte superior do restaurante, há algumas cadeiras caídas.

Pelas imagens, o desabamento ocorreu internamente. Segundo um funcionário informou ao G1 SP, o desabamento ocorreu antes do horário do almoço, no mezanino, em uma parte exclusiva para funcionários. Ainda de acordo com ele, os feridos são funcionários, não clientes. Ele conseguiu descer as escadas e não se feriu.