Isenção do Imposto de Renda é sancionada para quem ganha até R$ 5 mil; veja quando começa a valer

Mais de 15 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com a medida

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14:06

A partir de janeiro de 2026, quem ganha até R$ 5 mil por mês estará isento de pagar Imposto de Renda (IR) no Brasil. A medida foi sancionada nesta quarta-feira (26) e deve beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas. 

A nova lei foi aprovada por unanimidade pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula nesta quarta. Ela estabelece, além da isenção, descontos no imposto para pessoas que ganham entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350. Atualmente, a isenção do IR alcança apenas quem ganha até dois salários mínimos.

Dos novos beneficiados, 10 milhões deixarão de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido, segundo projeção do Governo Federal. A lei não abrange a correção da tabela do IR e apenas a aplicação da isenção e descontos para as novas faixas de renda. Isso significa que quem ganha mais de R$ 7.350 continuará pagando 27,5% de Imposto de Renda.

Para compensar a perda de arrecadação, o texto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês), cerca de 140 mil contribuintes. Para quem já paga 10% ou mais, não muda nada.

