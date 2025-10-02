Acesse sua conta
Imposto de Renda: saiba quanto você vai economizar com a nova isenção

Projeto de Lei aprovado pela Câmara, nesta quinta (2), prevê fim da contribuição para pessoas com renda mensal de até R$ 5 mil

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:03

Imposto de Renda
Imposto de Renda Crédito: Shutterstock

A isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5 mil e desconto para quem ganha até R$ 7.350 mensais, que foi aprovada na Câmara de Deputados nesta quinta (2), se admitida pelo Senado, pode começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2026.

Isso significa que, a partir do próximo ano, quem recebe dentro desta faixa salarial não vai mais ter os descontos mensais no salário e vai ficar com uma grana extra no bolso. Atualmente, só são isentos aqueles que recebem até dois salários mínimos por mês, o que equivale a R$ 3.036.

Para ajudar a entender quando você deve receber a mais no salário caso o Projeto de Lei (PL) 1.087/2025 seja implementado, a tabela abaixo traz algumas simulações de ganhos mensais e anuais, considerando também o 13º salário.

Os cálculos foram feitos pelo Escritório de Contabilidade Confirp, de São Paulo, e divulgados pelo G1.

