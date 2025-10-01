Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara vota hoje projeto que amplia isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil

Se aprovado, projeto ainda segue para o Senado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:16

Imposto de Renda 2025
Imposto de Renda 2025 Crédito: Agência Brasil/EBC

A Câmara dos Deputados deve analisar nesta quarta-feira (1º) o projeto que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês. A proposta é uma das prioridades do governo Lula, que prometeu a medida durante a campanha presidencial de 2022.

O texto, relatado pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), chegou ao Congresso em março e já passou por uma comissão especial em julho. Caso receba aval do plenário, seguirá para o Senado Federal e, em seguida, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta amplia a isenção para rendas mensais de até R$ 5 mil - o equivalente a R$ 60 mil anuais - e concede desconto parcial para quem recebe até R$ 7.350 mensais. Segundo estimativa oficial, a mudança representará um custo de R$ 25,8 bilhões a partir de 2026.

Leia mais

Imagem - Mulher e com idade acima dos 40: veja perfil dos baianos que declararam o Imposto de Renda

Mulher e com idade acima dos 40: veja perfil dos baianos que declararam o Imposto de Renda

Imagem - Perdeu o prazo para declarar o Imposto de Renda? Veja o que fazer

Perdeu o prazo para declarar o Imposto de Renda? Veja o que fazer

Imagem - Qual a multa para quem não declarar imposto de renda?

Qual a multa para quem não declarar imposto de renda?

Para compensar a perda de arrecadação, o relatório manteve a previsão de taxar rendimentos acima de R$ 600 mil ao ano com alíquotas progressivas que podem chegar a 10%. A cobrança mais alta incidirá sobre valores anuais superiores a R$ 1,2 milhão, sem afetar quem já paga 27,5% de IR.

O parecer também prevê que parte da arrecadação extra seja repassada a estados e municípios. De acordo com cálculos apresentados, mesmo com a ampliação da faixa de isenção, haverá sobra de R$ 12,7 bilhões até 2027. Esse montante deverá financiar a redução da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), criada pela Reforma Tributária.

Arthur Lira ainda incluiu no texto exceções para a alíquota mínima do IRPF em casos de pagamento de lucros e dividendos a governos estrangeiros que garantam tratamento recíproco ao Brasil, fundos soberanos e entidades de previdência no exterior.

Enquanto a Câmara discute a proposta, o Senado já avançou em um projeto de conteúdo semelhante, relatado por Renan Calheiros (MDB-AL). O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em caráter terminativo, o que dispensa votação em plenário. Para entrar em vigor, no entanto, ainda precisa passar pela análise dos deputados.

A tramitação paralela das duas propostas expõe também uma disputa política entre Lira e Renan, que devem disputar uma vaga no Senado em 2026.

Mais recentes

Imagem - Menino de 4 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em BR

Menino de 4 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em BR
Imagem - Herdeira das Casas Bahia é declarada incapaz nos EUA, acusa Saul Klein

Herdeira das Casas Bahia é declarada incapaz nos EUA, acusa Saul Klein
Imagem - Vídeo: mulher com bandeira do Brasil diz que não viaja com petistas e é expulsa de avião

Vídeo: mulher com bandeira do Brasil diz que não viaja com petistas e é expulsa de avião

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
01

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
04

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança