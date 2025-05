AJUSTE COM O FISCO

Perdeu o prazo para declarar o Imposto de Renda? Veja o que fazer

Ainda é possível fazer a declaração, mas com uma condição diferente de quem fez dentro do prazo

Monique Lobo

Publicado em 31 de maio de 2025 às 18:27

Imposto de Renda 2025 Crédito: Agência Brasil/EBC

O prazo para entregar a declaração de Imposto de Renda acabou nesta sexta-feira (30). Mas, ainda tem gente que não acertou as contas com a Receita Federal. >

De acordo com o órgão, cerca de 2,9 milhões de pessoas ainda não fizeram a entrega da declaração no prazo em todo o país. E agora, ainda tem como declarar após o prazo?>

Tem sim. Se você perdeu o prazo, pode baixar o programa de declaração do Imposto de Renda no site da Receita, que segue disponível, preencher a ficha com as informações dos seus comprovantes e enviar normalmente. O processo até aí é o mesmo para quem fez a declaração dentro do prazo. >

A diferença está no final. Ao enviar, o programa vai gerar uma notificação de lançamento de multa por conta do atraso. Além disso, vai gerar um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para o pagamento da multa. >

Dá pra imprimir o Darf direto do programa e ele precisa ser pago em no máximo em 30 dias. >

De quanto é a multa? >

A multa mínima é de R$ 165,74, para aquelas pessoas que deveriam declarar, mas não tinham imposto a pagar. >

No entanto, se há imposto devido na declaração, a multa é de 1% ao mês ou fração de atraso calculado em cima do valor do imposto devido. E ela pode chegar até 20% do valor do imposto devido. >