VIOLÊNCIA

Menino de 10 anos é baleado dentro de escola durante operação policial no Rio de Janeiro

Aulas na UFRJ são suspensas e Linha Amarela chega a ser interditada durante confronto

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:34

Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva, na Maré Crédito: Reprodução/TV Globo

Um menino de 10 anos foi atingido por um tiro dentro do Ciep Hélio Smidt, localizado ao lado do 22º BPM (Maré), na manhã desta quarta-feira (26), durante uma operação emergencial da Polícia Civil no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Moradores o socorreram e o levaram para a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva, onde os funcionários tentam transferi-lo para o Hospital Getúlio Vargas. O secretário de Educação informou que o projétil já foi retirado, mas o estado de saúde da criança ainda não foi divulgado.

Segundo reportagem do G1, a operação teve início após agentes da Subsecretaria de Inteligência e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) identificarem traficantes armados que planejavam invadir uma comunidade rival, o que resultou em confronto na região. Durante os disparos, um helicóptero da Polícia Civil precisou pousar no campus do Fundão da UFRJ por razões estratégicas, mas não sofreu avarias.

Um outro tiro atingiu uma sala do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN) da UFRJ, levando à suspensão das aulas dos turnos da tarde e da noite. Alunos registraram a movimentação do helicóptero e o clima de tensão que se espalhou pelo campus.