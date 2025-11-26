Acesse sua conta
Por 8 votos a três, STF cancela tese da ‘revisão da vida toda’ do INSS

Até 2024, muitos aposentados conseguiram decisões favoráveis para revisar o benefício; Corte considerou que eles não podem ser prejudicados

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:30

STF
STF Crédito: Gustavo Moreno/ STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 8 a 3, cancelar definitivamente a tese da “revisão da vida toda” do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) diante da mudança de posição da Corte sobre o tema em 2024. Os ministros também decidiram liberar os processos que estão suspensos por decisão do relator, Alexandre de Moraes. O julgamento foi concluído no plenário virtual encerrado às 23h59 de quarta-feira, 25.

A tese da “revisão da vida toda” buscava incluir, no cálculo dos benefícios do INSS, os salários anteriores a julho de 1994, quando foi implantado o Plano Real. O Supremo foi favorável ao pleito dos aposentados em dezembro de 2022, com um placar apertado de 6 a 5. Na ocasião, o entendimento foi que os segurados teriam direito a optar pelo cálculo que lhes fosse mais benéfico.

Contudo, em abril de 2024, a Corte – já com uma composição distinta, após a entrada de Cristiano Zanin e Flávio Dino – afastou a aplicação da tese. No julgamento de outra ação, que tratava sobre o fator previdenciário, os ministros decidiram que a regra que conta os salários a partir de 1994 é obrigatória e os aposentados não podem escolher o cálculo mais favorável.

O caso tinha grande relevância para a União, que estimou impacto de até R$480 bilhões para as contas públicas caso o Supremo determinasse a revisão dos benefícios.

Como a decisão que anulou a “revisão da vida toda” foi tomada em outro processo, agora o Supremo julgou um recurso do INSS na ação original para adequá-la ao novo entendimento. Em seu voto, Moraes considerou que a tese foi “superada”.

“Verifica-se, portanto, uma superação do entendimento que anteriormente prevalecia nesta Corte, consolidado na tese de repercussão geral fixada no presente Tema 1102”, afirmou o ministro em seu voto. Ele foi acompanhado por Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso (que votou antes de se aposentar), Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux.

O Supremo também adequou a tese à decisão mais recente do Tribunal que proibiu o INSS de pleitear a devolução de benefícios pagos com base na “revisão da vida toda” até 5 de abril de 2024 – data em que o Supremo derrubou a tese no âmbito de outra ação. Os honorários e custas judiciais das ações até aquela data também não poderão ser cobradas dos beneficiários.

Até 2024, muitos aposentados conseguiram decisões favoráveis para revisar o benefício. A Corte considerou que eles não podem ser prejudicados porque foram à Justiça com base em entendimento favorável do Supremo que vigorava na época. De acordo com dados citados no julgamento, há cerca de 140 mil ações tramitando no Judiciário sobre o tema.

Tags:

Stf Inss

