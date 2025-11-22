Acesse sua conta
Veja dicas de como impedir golpes no WhatsApp

Meta dá orientações aos usuários

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:00

WhatsApp
WhatsApp Crédito: Shutterstock

Seja por aplicativos de mensagens, SMS ou maquininha de cartão, o fato é que todo dia surge um golpe digital diferente. Há os mais sofisticados, como o 'Golpe de Presente de Aniversário', no qual são utilizadas máquinas fraudadas para pagamento de entrega, mas também aqueles que são mais simples, como o do WhatsApp.

Geralmente, os golpistas se passam por uma pessoa conhecida da vítima pelo WhatsApp e pede dinheiro em Pix para o usuário. Essa é uma das formas de golpe mais comuns. Os criminosos conseguem os números de telefone em sites de anúncio ou em bancos de dados de vazamento.

Os golpistas encontraram uma nova forma de enganar as vítimas utilizando o aplicativo de mensagens. Agora, eles também pedem a confirmação, por WhatsApp ou telefonema, de um número de verificação que será enviado via SMS. O que os usuários não percebem, no entanto, é que este é o código de autenticação do próprio aplicativo. A chave de acesso permite que um golpista conecte sua conta a um novo celular. A conta do aparelho da vítima é desconectada imediatamente.

Dessa forma, os criminosos conseguem utilizar o aplicativo como se fosse a vítima. Nesse modelo de golpe, os golpistas solicitam dinheiro para pessoas próximas, com os dados bancários deles.

Em outubro, um novo golpe atingiu usuários do WhatsApp no Brasil. Trata-se do vírus Sorvepotel, um malware (software malicioso) que chega em mensagens com anexos ZIP ou links falsos, muitas vezes disfarçadas de recibos, boletos e orçamentos e enviadas por contatos conhecidos.

Esses arquivos podem conter um atalho do Windows que aciona scripts que instalam malwares no dispositivo quando ativados. Em sessões ativas do WhatsApp Web, o vírus pode se aproveitar para encaminhar o arquivo infectado para todos os contatos e grupos do usuário, criando uma infecção de dispositivos em massa.

O WhatsApp dá dicas de como impedir golpes no aplicativo Observe se as conversas:

Apresentam erros gramaticais ou de digitação;

Pedem para você tocar em um link, ativar novos recursos usando um link ou baixar um app;

Pedem para você compartilhar seus dados pessoais, como número de cartão de crédito, conta bancária, data de aniversário ou senhas;

Pedem que você encaminhe uma mensagem;

Pedem dinheiro ou afirmam que você precisa pagar para usar o WhatsApp;

Fingem ser alguém que você conhece;

Tratam de assuntos como loterias, trabalhos, investimentos ou empréstimos;

Iniciam uma conversa casual com você para ganhar sua confiança antes de pedir dados pessoais.

Práticas recomendadas ao receber mensagens suspeitas:

Se uma mensagem parecer suspeita ou boa demais para ser verdade, não toque ou clique nela, não a compartilhe nem encaminh;

Se você não tiver certeza se algo é verdadeiro ou se não souber quem escreveu a mensagem que recebeu, não a encaminhe;

Sempre analise bem os links e arquivos antes de abri-los. Em um primeiro momento, links e arquivos podem parecer legítimos, mas eles podem ser maliciosos;

Caso não tenha certeza se a pessoa é quem diz ser, faça uma pergunta pessoal para confirmar se você realmente a conhece. Você também pode fazer uma ligação de voz ou de vídeo para confirmar se realmente se trata dessa pessoa;

Quando receber mensagens desse tipo, denuncie a mensagem, bloqueie o remetente e apague a mensagem.

