Baralho Cigano alerta sobre escolhas e presságios no amor: carta O Caminho revela mudanças fortes neste sábado (22 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 00:15
As cartas do Baralho Cigano indicam um sábado (22) marcada por revelações e decisões que pedem atenção redobrada. A energia do dia fala sobre escolhas, caminhos e situações que chegam ao limite, principalmente no campo afetivo. O momento é de observar sinais e agir com sabedoria para não repetir velhos padrões.
Tarot Cigano
A carta dominante é O Caminho, símbolo das encruzilhadas e das decisões que definem o futuro. Ela mostra que chegou a hora de assumir o controle do próprio destino, sem deixar que a indecisão ou o medo paralisem. Quem vinha empurrando um assunto importante precisará encarar a realidade, seja em relacionamentos, carreira ou finanças.
No amor, O Coração e A Chave aparecem em combinação, revelando que a sinceridade e a confiança serão as únicas formas de manter o equilíbrio. Romances frágeis podem ser postos à prova, enquanto vínculos sólidos ganham um novo significado. Há abertura para reconciliações, desde que as intenções sejam verdadeiras e não movidas por carência.
No trabalho, A Árvore sugere crescimento e estabilidade, mas lembra que resultados duradouros vêm apenas com paciência. Evite agir por impulso e não tome decisões financeiras sem analisar prós e contras.
Mensagem do dia: escolha o caminho que traz paz, não o que alimenta o medo. O Baralho Cigano mostra que a vida está oferecendo uma virada importante, e quem seguir a intuição colherá frutos de luz e prosperidade.