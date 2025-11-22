TAROT CIGANO

Baralho Cigano alerta sobre escolhas e presságios no amor: carta O Caminho revela mudanças fortes neste sábado (22 de novembro)

O momento é de observar sinais e agir com sabedoria para não repetir velhos padrões.

Fernanda Varela

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Reprodução

As cartas do Baralho Cigano indicam um sábado (22) marcada por revelações e decisões que pedem atenção redobrada. A energia do dia fala sobre escolhas, caminhos e situações que chegam ao limite, principalmente no campo afetivo. O momento é de observar sinais e agir com sabedoria para não repetir velhos padrões.

A carta dominante é O Caminho, símbolo das encruzilhadas e das decisões que definem o futuro. Ela mostra que chegou a hora de assumir o controle do próprio destino, sem deixar que a indecisão ou o medo paralisem. Quem vinha empurrando um assunto importante precisará encarar a realidade, seja em relacionamentos, carreira ou finanças.

No amor, O Coração e A Chave aparecem em combinação, revelando que a sinceridade e a confiança serão as únicas formas de manter o equilíbrio. Romances frágeis podem ser postos à prova, enquanto vínculos sólidos ganham um novo significado. Há abertura para reconciliações, desde que as intenções sejam verdadeiras e não movidas por carência.

No trabalho, A Árvore sugere crescimento e estabilidade, mas lembra que resultados duradouros vêm apenas com paciência. Evite agir por impulso e não tome decisões financeiras sem analisar prós e contras.