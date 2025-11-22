Acesse sua conta
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
O dia de hoje (22 de novembro) chega com a energia perfeita para virar o jogo, e os signos vão sentir uma força que não conseguirão ignorar

O sábado favorece decisões, reposicionamentos e passos importantes; veja as previsões

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 03:00

Signos, horóscopo, zodíaco e astrologia
Signos, horóscopo, zodíaco e astrologia Crédito: Reprodução

Hoje traz uma energia de progresso suave, mas firme. É aquele tipo de dia em que pequenos sinais mostram claramente o que precisa ir, o que precisa ficar e o que está pronto para crescer. Cada signo recebe um impulso diferente, às vezes discreto, às vezes óbvio, mas todos avançam de alguma forma. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Hoje pode surgir a sensação de que algo deixou de encaixar. Uma ideia, hábito ou vínculo parece mais pesado do que útil. Observe sem pressa: o dia revela o que precisa ser soltado.

Dica cósmica: Solte o que não acompanha mais seu ritmo.

Touro: Uma pequena troca ou detalhe de hoje pode abrir caminho para algo maior. Um gesto simples pode gerar conexão, insight ou cura.

Dica cósmica: Perceba o que se destaca, mesmo que discretamente.

Gêmeos: Uma curiosidade que insiste em voltar ao seu pensamento merece atenção. O dia te convida a aprofundar o interesse que não desaparece.

Dica cósmica: Siga a pista que não solta sua mente.

Câncer: Um convite interno para dizer um “sim” ousado pode surgir hoje. Mesmo que pareça pequeno, ele muda sua rota.

Dica cósmica: Diga sim ao que acelera seu coração.

Leão: O silêncio te entrega mais respostas do que conversas longas hoje. Recolher-se por breves momentos ilumina algo que faltava.

Dica cósmica: Busque clareza na pausa, não no barulho.

Virgem: Sua intuição fala alto hoje, e com rapidez. O que parecer certo logo de início provavelmente é.

Dica cósmica: Confie no seu primeiro impulso.

Libra: Uma ação leve, quase imperceptível, pode gerar efeito profundo. Hoje, seu toque sutil vale mais que movimentos grandiosos.

Dica cósmica: Use sua delicadeza como estratégia.

Escorpião: O dia mostra onde seu tempo está sendo mal gasto. Fazer pequenos ajustes já traz alívio e foco.

Dica cósmica: Reorganize seu tempo com intenção.

Sagitário: A crença em si mesmo é sua força hoje. Mesmo sem enxergar todo o caminho, o próximo passo fica claro.

Dica cósmica: Confie mais na direção do que na nitidez.

Capricórnio: Seu esforço silencioso produz resultados que você ainda não percebeu. O dia pede constância, não pressa.

Dica cósmica: Deixe seu trabalho falar por você.

Aquário: Uma conversa ou mudança de tom pode transformar um vínculo. Comunicação suave abre portas antes fechadas.

Dica cósmica: Fale pouco, mas fale com alma.

Peixes: Um sentimento importante ganha forma hoje. Direcionar sua sensibilidade te dá paz e clareza.

Dica cósmica: Escolha um foco e dedique-se a ele.

