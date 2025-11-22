ASTROLOGIA

Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário recebem surpresas especiais do universo hoje (22 de novembro)

As energias do dia favorecem clareza, entusiasmo e decisões corajosas

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 05:00

Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, sábado, 22 de novembro, quatro signos recebem uma onda de confiança, leveza e abertura. É um dia em que pequenos sinais fazem sentido, o ânimo cresce e a visão sobre o futuro se expande com naturalidade. Para esses signos, a energia traz clareza, força e a sensação de que algo bom finalmente começou a se mover. Veja a previsão do site "Your Tango".

Escorpião: Hoje chega com uma virada interna que ilumina perspectivas antes pesadas. Você sente o humor clarear, a mente abrir e a vida parecer mais leve. Uma verdade simples se revela: você funciona melhor quando permite alegria. Algo dentro de você se movimenta para o positivo, e isso gera novas aberturas.

Dica cósmica: Não duvide de um pressentimento feliz, ele está certo hoje.

Características de Escorpião 1 de 6

Sagitário: Seu novo ciclo já começa vibrante, e hoje você sente a energia crescer de dentro para fora. A sensação é de liberdade, entusiasmo e visão ampliada. Portas se abrem quando você segue seus instintos, e sinais importantes aparecem ao longo do dia.

Dica cósmica: Expanda um pouco mais, a oportunidade está no movimento.

Características do signo de Sagitário 1 de 9

Capricórnio: Hoje traz luz para áreas que antes pareciam nebulosas. Você entende caminhos, percebe o impacto das próprias escolhas e enxerga oportunidades discretas, mas poderosas. Ao agir, mesmo devagar, você ativa uma corrente positiva que se mantém.

Dica cósmica: Siga a clareza que surgiu, ela é o início de algo maior.

Características do signo de Capricórnio 1 de 9

Aquário: Você recebe ideias novas, percepções valiosas e uma dose inesperada de esperança. Pessoas ao redor trazem contribuições importantes e você se sente guiada para algo que melhora sua trajetória. O dia abre horizontes e devolve entusiasmo.

Dica cósmica: Ouça o que chega até você; uma frase simples pode mudar tudo.