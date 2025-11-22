Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário recebem surpresas especiais do universo hoje (22 de novembro)

As energias do dia favorecem clareza, entusiasmo e decisões corajosas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 05:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, sábado, 22 de novembro, quatro signos recebem uma onda de confiança, leveza e abertura. É um dia em que pequenos sinais fazem sentido, o ânimo cresce e a visão sobre o futuro se expande com naturalidade. Para esses signos, a energia traz clareza, força e a sensação de que algo bom finalmente começou a se mover. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Dinheiro chegando! 3 signos atraem grande sucesso financeiro a partir de hoje (21 de novembro)

Dinheiro chegando! 3 signos atraem grande sucesso financeiro a partir de hoje (21 de novembro)

Imagem - O dia de hoje (22 de novembro) chega com a energia perfeita para virar o jogo, e os signos vão sentir uma força que não conseguirão ignorar

O dia de hoje (22 de novembro) chega com a energia perfeita para virar o jogo, e os signos vão sentir uma força que não conseguirão ignorar

Imagem - 3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)

3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)

Escorpião: Hoje chega com uma virada interna que ilumina perspectivas antes pesadas. Você sente o humor clarear, a mente abrir e a vida parecer mais leve. Uma verdade simples se revela: você funciona melhor quando permite alegria. Algo dentro de você se movimenta para o positivo, e isso gera novas aberturas.

Dica cósmica: Não duvide de um pressentimento feliz, ele está certo hoje.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Sagitário: Seu novo ciclo já começa vibrante, e hoje você sente a energia crescer de dentro para fora. A sensação é de liberdade, entusiasmo e visão ampliada. Portas se abrem quando você segue seus instintos, e sinais importantes aparecem ao longo do dia.

Dica cósmica: Expanda um pouco mais, a oportunidade está no movimento.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Capricórnio: Hoje traz luz para áreas que antes pareciam nebulosas. Você entende caminhos, percebe o impacto das próprias escolhas e enxerga oportunidades discretas, mas poderosas. Ao agir, mesmo devagar, você ativa uma corrente positiva que se mantém.

Dica cósmica: Siga a clareza que surgiu, ela é o início de algo maior.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Aquário: Você recebe ideias novas, percepções valiosas e uma dose inesperada de esperança. Pessoas ao redor trazem contribuições importantes e você se sente guiada para algo que melhora sua trajetória. O dia abre horizontes e devolve entusiasmo.

Dica cósmica: Ouça o que chega até você; uma frase simples pode mudar tudo.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Escorpião Sagitário Capricórnio Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - O dia de hoje (22 de novembro) chega com a energia perfeita para virar o jogo, e os signos vão sentir uma força que não conseguirão ignorar

O dia de hoje (22 de novembro) chega com a energia perfeita para virar o jogo, e os signos vão sentir uma força que não conseguirão ignorar
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você

Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6883, desta sexta-feira (21)
01

Resultado da Quina 6883, desta sexta-feira (21)

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem
02

Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem

Imagem - Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3º
03

Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3º

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
04

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento