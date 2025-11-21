ASTROLOGIA

3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)

Depois de um período de tensão, essa data marca o início de uma fase mais leve, clara e cheia de possibilidades para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia que se instala após esta sexta-feira, dia 21 de novembro, traz alívio, clareza emocional e um movimento interno que ajuda a enxergar soluções antes invisíveis. Para alguns signos, essa mudança funciona como um desbloqueio: o que parecia pesado começa a se dissolver, e a vida volta a fluir com mais naturalidade. É um momento ideal para deixar o passado para trás e abraçar uma fase mais leve e promissora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem:

Depois desta sexta-feira, dia 21, você começa a desmontar dúvidas que vinham te acompanhando por semanas. Situações que pareciam confusas se desarmam com facilidade, e você finalmente respira com mais tranquilidade. É como se o peso nos seus ombros diminuísse e a mente ficasse mais leve. A sensação é de que tudo volta a fazer sentido. Use essa clareza para reorganizar prioridades e seguir com mais confiança.

Dica cósmica: abrace a simplicidade; ela revela o caminho certo.

Características do signo de Virgem 1 de 8

Libra:

Esse período traz de volta seu senso natural de equilíbrio e esperança. Depois do dia 21, você percebe portas se abrindo e desafios perdendo força. Há um movimento de suavidade que ajuda a recuperar sua confiança, tanto nas suas escolhas quanto nas relações ao redor. A vida volta a encaixar, e você se sente mais capaz de agir ao invés de apenas observar.

Dica cósmica: permita-se acreditar no que está surgindo sem hesitar.

Características do signo de Libra 1 de 9

Escorpião:

A partir do dia 21, você enxerga além dos próprios medos e finalmente visualiza um futuro mais leve. Esse período ajuda a dissolver tensões internas e a abrir espaço para renovação. O ano caminha para o fim com uma sensação de libertação e de escolhas mais alinhadas com quem você é hoje. Você está pronto para seguir em frente sem carregar o que já não faz sentido.

Dica cósmica: aceite o encerramento de ciclos como um convite para renascer.