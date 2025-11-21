Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)

Depois de um período de tensão, essa data marca o início de uma fase mais leve, clara e cheia de possibilidades para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia que se instala após esta sexta-feira, dia 21 de novembro, traz alívio, clareza emocional e um movimento interno que ajuda a enxergar soluções antes invisíveis. Para alguns signos, essa mudança funciona como um desbloqueio: o que parecia pesado começa a se dissolver, e a vida volta a fluir com mais naturalidade. É um momento ideal para deixar o passado para trás e abraçar uma fase mais leve e promissora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem:

Depois desta sexta-feira, dia 21, você começa a desmontar dúvidas que vinham te acompanhando por semanas. Situações que pareciam confusas se desarmam com facilidade, e você finalmente respira com mais tranquilidade. É como se o peso nos seus ombros diminuísse e a mente ficasse mais leve. A sensação é de que tudo volta a fazer sentido. Use essa clareza para reorganizar prioridades e seguir com mais confiança.

Dica cósmica: abrace a simplicidade; ela revela o caminho certo.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Libra:

Esse período traz de volta seu senso natural de equilíbrio e esperança. Depois do dia 21, você percebe portas se abrindo e desafios perdendo força. Há um movimento de suavidade que ajuda a recuperar sua confiança, tanto nas suas escolhas quanto nas relações ao redor. A vida volta a encaixar, e você se sente mais capaz de agir ao invés de apenas observar.

Dica cósmica: permita-se acreditar no que está surgindo sem hesitar.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Escorpião:

A partir do dia 21, você enxerga além dos próprios medos e finalmente visualiza um futuro mais leve. Esse período ajuda a dissolver tensões internas e a abrir espaço para renovação. O ano caminha para o fim com uma sensação de libertação e de escolhas mais alinhadas com quem você é hoje. Você está pronto para seguir em frente sem carregar o que já não faz sentido.

Dica cósmica: aceite o encerramento de ciclos como um convite para renascer.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Tags:

Signo Virgem Libra Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Tremembé é renovada para segunda temporada; Robinho e Thiago Brennand vão chegar na prisão

Tremembé é renovada para segunda temporada; Robinho e Thiago Brennand vão chegar na prisão
Imagem - Virada astral poderosa: O céu desta sexta (21 de novembro) traz alerta importante para todos os signos

Virada astral poderosa: O céu desta sexta (21 de novembro) traz alerta importante para todos os signos

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
02

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)
04

Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)