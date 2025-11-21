CALCULADORA NA MÃO

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Leão se encontra na 17ª colocação, com 36 pontos e tem 58,7% de chances de queda, de acordo com a UFMG

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:25

Vitória precisa somar ao menos oito pontos nas quatro rodadas finais para evitar o rebaixamento Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar do bom empate fora de casa contra o Palmeiras, a situação do Vitória na luta contra o rebaixamento se complicou após o fechamento da 34ª rodada. Antes da bola rolar, o Leão tinha 61,5% de risco de queda, segundo projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com o ponto conquistado, o time chegou aos 36 e segue na 17ª colocação, mas viu suas chances de descenso subirem para 68,7%.

O aumento se explica pelo desempenho dos concorrentes diretos. Em 15º, o Internacional venceu o Ceará fora de casa, chegou aos 40 pontos e praticamente se afastou do Z-4, reduzindo suas chances de queda para apenas 6,5%. Já o Santos, que empatou com o Mirassol, foi aos 37 pontos e está em 16º, com 47,7% de risco de rebaixamento.

Confira imagens de Palmeiras x Vitória 1 de 6

Para completar, os clubes que estavam abaixo do Vitória também pontuaram e encurtaram a distância. O Fortaleza venceu o Bahia em Salvador, foi a 34 pontos e assumiu a 18ª posição, ainda com 87,4% de chances de queda. O Juventude, por sua vez, empatou com o Cruzeiro, chegou a 35 pontos e aparece em 19º, com 87,1% de risco segundo a UFMG.

Outro fator que aumenta a pressão sobre o Leão é a elevação da chamada nota de corte. A projeção inicial colocava 43 pontos como a pontuação capaz de garantir mais de 90% de permanência. Agora, o modelo da UFMG aponta que 47 pontos é nota necessária para escapar. Entretanto, isso é pensando em um caso extremo, enquanto 44 pontos já oferecem cerca de 92% de segurança.

Últimos jogos do Vitória na Série A 2025 1 de 4

Para chegar a esse patamar, o Vitória tem dois caminhos possíveis nas quatro rodadas finais. O primeiro exige duas vitórias e dois empates, totalizando oito pontos e chegando aos 44. O segundo cenário, ainda mais seguro, passa por três vitórias, o que levaria o time aos 45 pontos, marca que jamais rebaixou nenhuma equipe desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos.