Atacante do Bahia decide com dois gols e garante Brasil na semifinal do Mundial Sub-17

Dell marcou duas vezes, incluindo o gol salvador aos 49 do segundo tempo, e Ruan Pablo também brilhou com assistência

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:04

Dell
Dell Crédito: Divulgação/CBF

Graças ao brilho de dois Pivetes de Aço, o Brasil está na semifinal do Mundial Sub-17. Em uma partida dramática e cheia de emoção, a Seleção venceu Marrocos por 2x1 nesta sexta-feira (21), no Aspire Zone, no Catar, com dois gols do atacante Dell, joia do Bahia, autor dos dois gols brasileiros na partida. Outro destaque foi Ruan Pablo, também formado no Esquadrão, que iniciou a jogada do primeiro gol e voltou a ser peça importante para a equipe na competição.

O Brasil precisou lidar com um susto logo nos primeiros minutos. Aos dois, Baha caiu na área após disputa com Lucas Ramon, e os marroquinos pediram a revisão no vídeo. O árbitro analisou o lance e considerou o contato normal. Trocando passes de forma envolvente, Marrocos seguiu melhor no jogo, mas foi o Brasil que abriu o marcador em uma jogada tricolor. Aos 14 minutos, Ruan Pablo disparou pela direita e cruzou para Dell finalizar de primeira com o pé direito no cantinho.

Com a vantagem, a Seleção melhorou e passou a controlar o ritmo da partida, mas cedeu o empate nos acréscimos do primeiro tempo. Angelo derrubou El Aoud na área e o pênalti foi marcado. Na cobrança Baha bateu rasteiro, deslocando o goleiro João Pedro, deixou tudo igual aos 48 minutos.

A etapa final começou equilibrada, com o Brasil tentando retomar o domínio e Marrocos apostando nos contra-ataques. Conforme o cansaço foi batendo, equipes diminuíram o ritmo e a partida parecia destinada a mais uma disputa de pênaltis, como havia ocorrido contra Paraguai e França. Mas Dell, o “Haaland do Nordeste”, chamou a responsabilidade e mudou a história da partida.

No último lance do jogo, os 49 minutos, após bate-rebate na entrada da área marroquina, Tiaguinho ajeitou de cabeça para trás, e o atacante do Bahia mostrou grande oportunismo, antecipando-se e driblando o goleiro Bellaarouch para empurrar a bola para o gol vazio de canhota. Com o tento, além de selar a classificação heroica, o jovem de 17 se isolou como vice-artilhero da competição, com cinco gols.

A vaga na semifinal mantém o Brasil firme na busca pelo retorno à final do Mundial, onde esteve pela última vez em 2019, ano da conquista do último dos seus quatro títulos na categoria. Agora, a Seleção enfrenta Portugal, que venceu a Suíça por 2x0 nas quartas, em jogo marcado para esta segunda-feira (24), ainda sem horário definido.

