Chances do Bahia de vaga direta na Libertadores despencam após derrota em casa; veja números

Tricolor baiano agora tem cerca de 19% de chance de garantir a sonhada classificação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:57

Bahia e Fortaleza na Fonte Nova
Bahia e Fortaleza na Fonte Nova Crédito: Leticia Martins/EC Bahia

A derrota do Bahia para o Fortaleza, por 3 a 2, em casa, fez com que as chances da equipe baiana de garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026 caíssem drasticamente, de 50,14% para 19,65%. Com isso, Botafogo e Fluminense assumiram vantagem na disputa pelo quinto lugar do G-5, última posição que assegura classificação direta à principal competição continental. O próximo compromisso do Bahia será contra outro time carioca, o Vasco, na Fonte Nova, no domingo.

O Botafogo se consolidou como favorito à quinta posição após vencer o lanterna Sport de virada, por 3 a 2, e elevar suas chances de G-5 de 37,98% para 57,59%. O próximo desafio será contra o Grêmio, em casa. O Fluminense também avançou na briga ao derrotar o líder Flamengo por 2 a 1, aumentando sua probabilidade de G-5 de 16,35% para 26,62%. O Tricolor carioca precisa torcer por um tropeço do Botafogo e buscar pontos contra o Palmeiras para sonhar com a vaga direta.

O cálculo das chances de classificação ou permanência é realizado pelo economista Bruno Imaizumi, com base em microdados coletados pela equipe do Gato Mestre desde 2013. A informação é divulgada pelo GloboEsporte. O economista analisa características de todas as finalizações e resultados de 4.899 partidas de Campeonatos Brasileiros para medir a produtividade atual das equipes no ataque e na defesa. A metodologia utiliza a métrica internacionalmente consolidada de expectativa de gol (xG), que quantifica a probabilidade de um chute resultar em gol considerando posição, situação e contexto da jogada.

Briga contra queda

No outro extremo da tabela, quem teve motivos para comemorar foi o Internacional, que venceu o Ceará fora de casa e elevou sua chance de se manter na Série A de 86,09% para 95,09%. O Colorado terá pela frente um confronto direto com o Santos no Beira-Rio, decisivo para consolidar a recuperação. O Santos, por outro lado, manteve apenas um ponto de vantagem sobre o Vitória, primeiro integrante da zona de rebaixamento, e viu suas chances de permanência subirem levemente, de 55,40% para 57,94%.

O Vitória, que empatou com o vice-líder Palmeiras, viu sua probabilidade de escapar da Série B cair de 32,11% para 25,98%. O Leão tem um bom jogo para se recuperar: visita o já rebaixo lanterna Sport no próximo fim de semana e tem que vencer. Fortaleza e Juventude seguem ameaçados; o time cearense subiu de 11,80% para 14,15% após bater o Bahia, enquanto o Juventude caiu de 16,99% para 8,79% depois do empate com o Cruzeiro.

