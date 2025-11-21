PRATA DA CASA

Bahia negocia renovação de contrato com Ruan Pablo, destaque do Brasil Sub-17

A intenção do Bahia é manter o vínculo até junho de 2027, com gatilhos para extensão até 2030, mas incluindo um aumento da multa nacional

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:56

Destaque com o Brasil Sub-17, Ruan Pablo negocia renovação de contrato com o Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia negocia a renovação de contrato com o jovem atacante Ruan Pablo, destaque nas categorias de base do Esquadrão e da Seleção Brasileira Sub-17, onde está disputando a Copa do Mundo da categoria. Com uma multa rescisória de R$ 1,2 bilhão para clubes estrangeiros, o objetivo do clube baiano é aumentar o salário do atleta de 17 anos para se proteger. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo CORREIO.

A multa rescisória para clubes nacionais é de duas mil vezes o valor do salário do atleta no momento da assinatura do contrato. Para clubes do Brasil, o valor é de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). A intenção do Bahia é manter o vínculo até junho de 2027, com gatilhos para extensão até 2030, mas incluindo um aumento da multa nacional para algo entre 11 e 16 milhões de euros (R$ 70 a R$ 100 milhões).

Nascido no bairro de Itinga, em Salvador, Ruan Pablo chegou ao Bahia em 2019, e não demorou para chamar atenção. Aos 15 anos, ele já estava integrado ao elenco sub-20, sendo um dos destaques da equipe. No ano passado, o jogador marcou dois gols no Brasileirão da categoria e foi peça importante na conquista do Campeonato Baiano, balançando as redes no jogo de ida e participando de outro tento no confronto da volta, contra o Vitória.