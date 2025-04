16 ANOS

Joia do Bahia, Ruan Pablo projeta sequência no Brasileirão: 'Privilégio poder ajudar'

Destaque com o Brasil no Sul-Americano Sub-17 entrou na segunda etapa, no duelo contra o Ceará

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2025 às 19:56

Destaque com o Brasil no Sul-Americano Sub-17, Ruan Pablo entrou contra o Ceará Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na última segunda-feira (21), o Bahia garantiu o primeiro triunfo na Série A do Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni venceu o Ceará por 1x0, com um gol nos minutos finais do confronto. No duelo, o atacante Ruan Pablo entrou na segunda etapa, e fez sua estreia na competição em 2025.>

Ruan Pablo celebrou a atuação e o resultado, e também destacou a oportunidade que teve, entrando na segunda etapa. O atacante é uma das revelações das categorias de base do Bahia, e recentemente, foi um dos destaques do Sul-Americano Sub-17, pelo Brasil.>

"Feliz pela oportunidade e mais uma vez grato por vestir essa camisa. É um privilégio poder ajudar o Bahia em campo, muito contente por conquistarmos este triunfo. Vou seguir trabalhando forte para seguir contribuindo para a equipe, e estar sempre a disposição da equipe, e jogo a jogo, seguimos evoluindo", disse Ruan.>

Além disso, Ruan também comentou sobre os três pontos conquistados pelo Bahia no duelo, e projetou a sequência do Bahia na temporada. O Tricolor enfrenta o Atlético Nacional pela Libertadores, o Bahia pelo Brasileirão, e o Paysandu, pela 3ª fase da Copa do Brasil.>

"Foi um resultado muito importante para nós, conquistarmos esse primeiro triunfo no campeonato, e agora vamos seguir trabalhando no dia a dia para seguirmos evoluindo não apenas no Brasileirão, mas também nas outras competições. Teremos jogos importantes nesta sequência, e não tenho dúvida que vamos entrar com foco total para conseguirmos o resultado", completou.>