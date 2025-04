PONTO A MELHORAR

Após voltar a vencer, Ceni admite dificuldade ofensiva do Bahia: “Temos sofrido para fazer gols”

om um pênalti marcado no fim do jogo, Everton Ribeiro converteu a cobrança e garantiu os três pontos do Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de abril de 2025 às 05:00

Bahia x Ceará Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O torcedor do Bahia que foi à Arena Fonte Nova nesta segunda-feira (21) precisou esperar até os minutos finais dos acréscimos para tirar a preocupação do corpo e comemorar o primeiro triunfo do Esquadrão no Campeonato Brasileiro. Com um pênalti marcado no fim do jogo, Everton Ribeiro converteu a cobrança e garantiu os três pontos. Durante a entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni valorizou o resultado, mas fez ressalvas.>

O comandante tricolor destacou o bom controle de jogo, mas também reconheceu as dificuldades do time na hora de finalizar as jogadas. Ceni também apontou a falta de presença ofensiva como um dos principais desafios do momento. "Razoável [a atuação da equipe]. Tivemos bom controle do jogo, saímos bem desde a defesa, conseguimos chegar ao último terço do campo, mas temos dificuldades para fazer gols", iniciou.>

O treinador detalhou o comportamento tático do time, citando a movimentação de jogadores como Nico Acevedo e Rodrigo Nestor em funções diferentes. “No primeiro tempo, ficamos muito concentrados pelo lado direito. O Nico atuou quase como um camisa 10, enquanto o Nestor jogou mais recuado, como um 5. Conseguimos competir bem e controlar o jogo, mas falta aquela força e presença na área que pode definir a partida”, disse.>

Apesar da dificuldade na criação de chances claras, Ceni valorizou o desempenho geral da equipe e destacou o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. “Se você olhar a rodada inteira, quase todos os jogos terminaram com diferença mínima de gols. É um campeonato muito disputado. Mesmo vencendo no fim, controlamos bem a partida e tentamos fazer o nosso melhor”, afirmou.>

O treinador ainda ressaltou que, embora o gol no fim possa dar a impressão de um resultado dramático, o desempenho foi consistente. “A gente tentou, teve algumas oportunidades, mas está faltando mais presença ofensiva para concluir com mais eficiência”, finalizou.>