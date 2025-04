CHAMOU A RESPONSABILIDADE

Everton Ribeiro cita experiência como motivo para bater pênalti decisivo: 'Tive a tranquilidade'

Camisa 10 foi o responsável pelos primeiros três pontos somados pelo Bahia no Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2025 às 23:23

Everton Ribeiro decidiu para o Bahia contra o Ceará Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A partida entre Bahia e Ceará se encaminhava para mais um empate do Esquadrão no Campeonato Brasileiro. No apagar das luzes, a marcação de um pênalti em cima de Tiago foi a oportunidade de ouro para o clube baiano conseguir seu primeiro triunfo na competição. O camisa 10 Everton Ribeiro chamou a responsabilidade e converteu a penalidade. Na saída de campo, o capitão do Bahia explicou o motivo de ter pedido para realizar a cobrança.>

Pedi para bater. Acho que, pelo momento, por toda a experiência que eu já passei, tive a tranquilidade e graças a Deus pude fazer o gol. Na hora que ele [o goleiro] se mexesse, tinha que ter tranquilidade. Era o último momento do jogo Everton Ribeiro Meia do Bahia

"Tiaguinho foi muito bem na filtração, sofreu o pênalti. Tem que ter a tranquilidade para poder tirar do goleiro, vibrar com essa torcida e fazer a festa. A gente precisava desse triunfo, é muito bom vencer. Agora temos mais confiança para voltar a jogar o futebol bonito que a gente joga e temos muito pela frente ainda", complementou o jogador do Bahia.>

Com o gol marcado, o camisa 10 tricolor balançou as redes pela primeira vez no Brasileirão de 2025. Esse também foi o segundo gol do jogador na atual temporada. Na comemoração do pênalti convertido, Everton Ribeiro aproveitou o momento e extravasou. No entanto, o meia destacou que o mais importante é o sucesso da equipe.>

"Minha função é estar comandando as jogadas. É muito bom fazer gol, mas [a comemoração] era mais pelo momento de poder voltar a vencer, de fazer um gol e ajudar a equipe. O mais importante é sempre o Bahia, não importa quem faça o gol, mas todo mundo vencendo é o Bahia que tem a ganhar", deu o recado.>