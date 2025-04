POLÊMICA

Enquete: Você achou o pênalti do Bahia justo?

O pênalti foi cobrado por Everton Ribeiro no gol que abriu o placar e garantiu o primeiro triunfo do Bahia no Brasileirão

O Bahia vinha ficando no zero a zero com o Ceará pela quinta rodada do Brasileirão, resultado que seria o quinto sem vencer do tricolor no campeonato, e o deixaria na zona de rebaixamento em que se encontrava. No entanto, nos acréscimos do segundo tempo, um pênalti marcado com ajuda da checagem do VAR deu ao capitão tricolor a chance de garantir os três pontos do jogo.>