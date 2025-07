BRIGA NA JUSTIÇA

Murilo Huff consegue guarda do filho após disputa com mãe de Marília Mendonça

Leo, de 5 anos, vivia com a avó desde a morte da cantora; processo corre em segredo de Justiça

Murilo Huff obteve a guarda provisória do filho, Leo, de 5 anos, após uma audiência realizada com Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995–2021), no Fórum Cível de Goiânia (GO). A informação foi divulgada pelo Goiás Record, da Record TV, na noite de segunda-feira (30). A decisão judicial determina que o cantor fique com a criança até a conclusão do processo, que segue sob sigilo. >