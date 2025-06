FAMÍLIA RACHADA

Ex-funcionária de Dona Ruth foi estopim para processo de Murilo Huff, diz coluna

Decisão do cantor de entrar na Justiça pela guarda total do filho Léo parece ter motivos ocultos

A disputa judicial entre Dona Ruth e Murilo Huff continua revelando novas histórias ocultas, que teriam motivado o racha entre a avó e o pai que compartilham a guarda de Léo Mendonça. O cantor entrou com a ação no início do mês para pedir a guarda unilateral do menino que teve com Marília Mendonça; Léo vive com a avó desde o acidente aéreo que tirou a vida da Rainha da Sofrência em novembro 2021. >