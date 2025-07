NOVA NOVELA!

Walcyr Carrasco quer atriz veterana em novela na faixa das nove; saiba quem

Autor escreveu os 30 primeiros capítulos de "Êta Mundo Melhor!"; Walcyr também escreve um dorama para o horário das 17h

"Vale Tudo" segue para a reta final, e apesar da trama ter conquistado o público brasileiro e trazido temas importantes para o horário das nove, a audiência não gerou o que era aguardado para a releitura de um clássico que permanece na memória afetiva do Brasil. No entanto, a trama ainda promete muitas reviravoltas que vão impressionar o telespectador. >

Apesar disso, a emissora já engatilha as preparações para o próximo folhetim, que já tem autor, o respeitado Walcyr Carrasco, que já fez exigência. O autor não quer uma protagonista iniciante.>

Para o folhetim com título provisório “Quem Ama Cuida”, Walcyr quer Eliane Giardini, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias. A trama tem estreia prevista para maio de 2026, substituindo “Três Graças” , sucessora de "Vale Tudo" na programação da emissora. O autor já iniciou o processo de escalação de elenco.>