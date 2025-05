NOVELA DAS 18H

Walcyr Carrasco revive vilão morto e promete virada em nova novela das seis

Continuação de Êta Mundo Bom!, estreia em junho com retorno de personagens icônicos

Após causar alvoroço ao trazer de volta personagens que já haviam morrido em novelas anteriores, Walcyr Carrasco fará isso mais uma vez. A nova novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor!, dará sequência ao sucesso Êta Mundo Bom! (2016) e trará de volta à vida o vilão Ernesto (Eriberto Leão), que havia morrido no último capítulo da trama original. >

O personagem, que teve uma despedida dramática nos braços de Sandra (Flávia Alessandra), retornará com sede de vingança, disposto a retomar seu plano de colocar as mãos na fortuna de Candinho (Sergio Guizé). Sandra, inclusive, também dará um jeito de fugir da prisão para se juntar ao ex-parceiro no crime. Outro que estará envolvido na tramoia é Celso (Rainer Cadete), que aparentemente perderá a redenção conquistada anteriormente.>