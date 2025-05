FAMOSOS

Após enxurrada de boatos, Ana Hickmann revela o verdadeiro motivo da 'barriguinha'

Após perder 12kg, apresentadora detalha mudanças no corpo, processo de emagrecimento e futuro com Edu Guedes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2025 às 15:22

Edu Guedes e Ana Hickmann Crédito: Redes sociais

Ana Hickmann, de 44 anos, decidiu se pronunciar de forma definitiva sobre os boatos de que estaria grávida do atual namorado, o chef e apresentador Edu Guedes. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube nesta sexta-feira (03), ela abordou os comentários que surgiram desde o início do relacionamento, em março de 2024. >

A ex-modelo afirmou que, apesar das especulações persistentes, não está esperando um bebê. "A barriguinha já está indo embora. Se fosse gravidez, eu estaria radiante, mas não é", esclareceu. Ela ainda brincou com a situação: "Se fosse contar pelas vezes que falaram isso, já teria uns três ou quatro filhos só neste último ano e meio.">

Além de desmentir a gestação, Ana também compartilhou sua trajetória de perda de peso, que já soma 12 quilos eliminados. Segundo ela, o ganho de peso aconteceu após uma fase turbulenta na vida pessoal, marcada pela separação polêmica de Alexandre Correa e um forte desequilíbrio hormonal. "Cheguei a engordar mais de 16 kg. Em janeiro, decidi que precisava mudar. Não podia continuar daquele jeito", contou.>

A apresentadora fez questão de destacar que não usou nenhum medicamento para emagrecer, mesmo tendo considerado essa possibilidade. "Falei com meu médico sobre a tal da canetinha que o pessoal usa, mas ele proibiu. Minhas ferramentas foram: vergonha na cara, disciplina e força de vontade", afirmou.>

No relato, ela reforçou que procurou ajuda médica antes de iniciar qualquer mudança. "Fiz todos os exames para entender o que estava acontecendo. Tenho 44 anos, não sou mais nenhuma menina para brincar com a saúde", afirmou.>

A alimentação também passou por uma reformulação. Ana contou que, ao lado de Edu Guedes, iniciou uma reeducação alimentar, mesmo com as tentações dos jantares em restaurantes renomados. "No começo, era difícil. Só tinha comida boa, e eu dizia: 'Lascou'. Mas fomos ajustando a rotina juntos.">

Apesar dos desafios, Ana tem respeitado o próprio ritmo. "Não está sendo do dia pra noite. Já são quase seis meses de dieta. Ainda não atingi meu objetivo final, mas estou no caminho. Quero chegar lá antes do casamento.">