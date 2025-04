BATALHA NA JUSTIÇA

Ana Hickmann contesta penhora de salários e aponta fraude em assinatura de contrato

Defesa da apresentadora alega irregularidades em documento do Banco Original e afirma que perícia foi determinada pela Justiça

Os advogados de Ana contestam a cobrança, alegando que o contrato com o Banco Original apresenta inconsistências. “Não há decisão final, além de ter sido determinada a realização de uma perícia sobre as assinaturas eletrônicas que constam no contrato”, declarou a defesa em nota enviada ao portal Splash.>

A equipe jurídica questiona dois pontos principais: a validade da assinatura eletrônica e o fato de Ana não ter assinado o documento. Segundo os advogados, a assinatura digital utilizada pelo banco não segue o padrão homologado pelo ICP Brasil, órgão responsável por certificar assinaturas digitais no país. “Isso levanta dúvidas sobre a validade do contrato”, argumentam.>

Por outro lado, Alexandre Correa nega qualquer irregularidade e classificou as acusações como “fake news”. “Nenhum desvio ou crime até hoje foi comprovado”, afirmou. Ele também rebateu as alegações sobre a gestão financeira do casal, dizendo que, enquanto se esforçava para manter as contas equilibradas, Ana “se esbaldava em gastos supérfluos”.>