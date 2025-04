TELEVISÃO

Datena coloca Tiago Leifert 'contra a parede' sobre comando de atração no SBT

Em conversa ao vivo Leifert falou sobre novidade

Elis Freire

Publicado em 2 de abril de 2025 às 21:43

Datena e Tiago Leifert Crédito: Reprodução

Ao vivo no jornal Tá Na Hora do SBT, Datena colocou Tiago Leifert "contra a parede" ao fazer um questionamento inesperado. O apresentador do jornal questionou Leifert sobre o comando do programa The Voice Brasil, ainda não confirmado pela emissora. Em evento da emissora, porém, o jornalista esportivo já apareceu agradecendo pela oportunidade. >

“Ele vai estrear já, já o The Voice. Pode falar já?”, perguntou Datena nesta terça (1), já se questionando se o assunto já era público. “Então, eu fiquei sabendo pelas redes sociais”, respondeu o famoso jornalista da área esportiva se mostrando surpreendido.>

Segundo ele, a informação de que estaria confirmado no comando do programa foi recebida através de especulações nas redes sociais. “Fiquei muito feliz, eu não sabia de nada. Tomei um susto quando abri o Instagram. Estou muito feliz. Se rolar, estou dentro”, disse o ex-apresentador do Big Brother Brasil.>

Pouco tempo depois, Tiago Leifert confirmou a presença na atração no SBT, que ainda não tem data para estrear. Ele explicou que a ida de Boninho para a emissora da família Abravanel teria influenciadora na sua escalação. "É que o Big Boss me escala e eu obedeço, entendeu? É igual seleção brasileira, se o Boninho chama, a gente só acata, só obedece", disse aos risos.>