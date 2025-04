SAIBA DETALHES

BBB 25 será mais tarde hoje! Veja o horário e o que vai rolar no programa desta quarta (2)

Semana está no Modo Turbo com alterações no tradicional calendário da casa

Elis Freire

Publicado em 2 de abril de 2025 às 19:30

BBB 25 Crédito: Divulgação

O BBB 25 será mais tarde hoje e promete muita emoção! Após a eliminação de Vilma Nascimento nesta terça (1), o programa no Modo Turbo não vai seguir o calendário tradicional da Festa do Líder às quartas e vai se concentrar na repercussão de tudo que houve na casa mais vigiada do Brasil. >

Por conta do jogo Palmeiras X Atlético-MG, que será exibido na Globo nesta quarta (2) a partir das 21h30, o programa mudou de horário. O Big Brother Brasil 25 será exibido às 23h45 e não às 22h25 - como é de costume nos dias de quarta-feira.>

Os telespectadores precisarão se manter acordados para acompanhar o reality da TV Globo e descobrir o que o BBB 25 promete ao longo da semana. O dia de formação do próximo Paredão por exemplo ainda não foi revelado, mas devido a semana Turbo especula-se que se que deve ocorrer nesta sexta (4) com eliminação no domingo (6). Já a festa dos sábados está mantida, com Dennis DJ confirmado no palco.>

Tudo sobre o programa de hoje

O programa desta quarta-feira (2) deve focar na repercussão da eliminação de Vilma e nas estratégias dos brothers do grupo do antigo Quarto Fantástico, que perdeu mais um aliado. Com uma maior diferença no número de participantes em cada "lado" do game, o jogo deve mexer. >