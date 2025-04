SEGUNDA INTERNAÇÃO EM UM MÊS

Preta Gil é internada em hospital no Rio de Janeiro

Assessoria da artista confirmou informação na tarde desta terça (2)

Em tratamento contra um câncer colorretal, essa foi a segunda internação d a cantora em um mês. No último dia 8, ela precisou ser hospitalizada no Aliança Star em Salvador . A carioca recebeu cuidados médicos para tratar de uma infecção urinária e foi liberada para casa após uma semana.>

Tratamento no exterior

Recentemente, Preta Gil revelou que está se preparando para deixar o Brasil para buscar novas possibilidades de cura . A cantora, que enfrenta uma batalha contra o câncer desde 2023, afirmou que todas as opções de tratamento já foram esgotadas no país.>

“Eu agora vivo dento de uma fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil, é para lá que eu vou. Pra voltar pra cá curada”, disse Preta, em entrevista ao “Domingo com Hulk”, exibido no último domingo (30).>