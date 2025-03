NA UTI

Preta Gil é internada às pressas em hospital de Salvador

Entrada na unidade ocorreu no último sábado (8)

Anna Luiza Santos

Publicado em 10 de março de 2025 às 19:09

Preta Gil Crédito: Reprodução

A cantora Preta Gil voltou a ser internada às pressas no último sábado (8), em um hospital particular de Salvador. A carioca está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Aliança Star para monitoramento e cuidados médicos de uma infecção urinária. >

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pela diretoria médica da unidade de saúde, onde enfatizam que o quadro de saúde de Preta permanece estável e sem riscos, mas não tem previsão de alta. >

A filha de Gilberto Gil está sob os cuidados do coordenador da UTI, doutor Diogo Azevedo, do urologista, doutor Frederico Mascarenhas, da equipe médica do hospital e de seu médico particular, o doutor Roberto Kalil Filho. >

Nota oficial do hospital Aliança Crédito: Reprodução

Na última quarta-feira (05), Preta compartilhou nas suas redes sociais o seu primeiro mergulho no mar após receber alta do tratamento do câncer, deixando os internautas emocionados. Celebrando a conquista, a artista disse: "Foi melhor do que eu sonhei!. >