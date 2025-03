EMOCIONANTE

Após cirurgia e internação, Preta Gil dá primeiro mergulho no mar: 'Melhor do que sonhei'

Cantora foi liberada pelos médicos para vivenciar momento especial enquanto luta contra câncer

A cantora Preta Gil usou suas redes sociais na noite desta quarta-feira (05) para compartilhar um momento emocionante. No Instagram, a artista mostrou os registros do seu primeiro mergulho no mar após receber alta do tratamento do câncer, deixando seus seguidores vibrando com a conquista. >