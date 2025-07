EMPREGO

Veja como se candidatar às mais de 500 vagas na fábrica da BYD em Camaçari

Ao todo, empresa deve abrir 3 mil vagas

Para se candidatar por meio do SineBahia, o interessado deve ir à Casa do Trabalhador, localizada na estação Pituaçu do metrô, em Salvador. Já no CIAT de Camaçari, os candidatos devem apresentar documentos - RG, Carteira de Trabalho (física ou digital), comprovante de residência e certificados de cursos - na rua Costa Pinto, ao lado do Centro Comercial. As candidaturas pelo Gupy estão disponíveis online, no site da BYD Brasil.>