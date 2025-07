ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

A respeito da BYD, precisamos concordar em discordar

Uma resposta sobre a chegada da montadora à Bahia; saiba qual é o mais novo esquema de pirâmide financeira a quebrar; o campeonato de robôs; e os memes da semana

Donaldson Gomes

Publicado em 5 de julho de 2025 às 05:00

A BYD apresentou à imprensa e convidados fábrica que está construindo em Camaçari Crédito: Divulgação

Quem diria que a nota publicada por este colunista na última quinta-feira sobre o impacto da vinda da BYD para a Bahia iria dar tanto o que falar. Primeiro veio uma revoada dos mais diversos comentários nas redes sociais, baseados em um único parágrafo do texto – teve gente achando que somos contrários à BYD, tiveram os que acharam que somos favoráveis à montadora chinesa e, acreditem, houve até quem tenha entendido o texto e ponderado que expectativas irrealistas em relação à chegada da empresa são ruins para todo mundo. Em seguida, foi a vez da própria BYD se manifestar, numa nota super respeitosa, que a coluna faz questão de reproduzir integralmente no final deste texto. Mas só depois de analisar os principais pontos do posicionamento da empresa. >

Em primeiro lugar, a BYD informa que o seu complexo fabril será o maior da América do Sul. “Somente o primeiro galpão industrial, erguido em apenas 15 meses, dispõe de uma área construída de 156.800 metros quadrados, quase o tamanho de toda área industrial da antiga montadora”, explica a montadora. Com toda a convicção de que os números estão corretos, este colunista reafirma o que disse a respeito do impacto econômico no primeiro texto sobre o assunto: não há notícias de que a BYD terá a rede de sistemistas que davam suporte à Ford, e que representavam o maior contingente de trabalhadores na indústria automobilística na Bahia. >

Uma reportagem do Valor Econômico em 12 de março de 2021, dois meses após o fechamento da Ford, mostrou que a montadora norte-americana tinha dentro do seu complexo 18 fábricas dedicadas a fornecer peças, além de outras 12 fora do perímetro da fábrica, que também se dedicavam a produzir de materiais para os carros. Estima-se que as sistemistas empregavam diretamente 7 mil trabalhadores, enquanto a Ford era diretamente responsável por mais 5 mil empregos, somando 12 mil postos de trabalho diretos. >

Um outro sinal de que BYD não é Ford.>

Importante entender que os processos produtivos e os momentos são diferentes e, até por isso, é difícil acreditar que a montadora chinesa vai reproduzir na economia baiana o processo virtuoso da chegada da Ford.>

Ou seja, ter quase o mesmo tamanho não indica que tem quase a mesma importância. >

Em seguida, a BYD “corrige” a informação de que o dia 1º de julho marcou a “inauguração” da fábrica: o evento, explica, “teve o objetivo de mostrar à imprensa e às autoridades o complexo industrial que está sendo construído”. Ok. >

Depois afirma que vai começar “produzindo” 150 mil carros por ano, depois 300 mil. “A nacionalização seguirá os prazos estabelecidos em contrato”, informa a nota da empresa, corroborando com o que se disse por aqui. Vai começar apenas montando o que já vai chegar praticamente pronto e só depois irá produzir nacionalmente. >

Já faz algum tempo que os representantes dos trabalhadores manifestam preocupação com o processo de contratação da empresa chinesa por aqui. A empresa estaria chamando apenas pessoas com menos de 35 anos, descartando quem trabalhou na Ford, além de colocar chineses em posições que poderiam ser ocupadas por brasileiros e aproveitar apenas uma pequena parte dos 500 trabalhadores que foram requalificados pela Setre, diz o sindicalista Júlio Bonfim, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos. >

Mas é no último parágrafo que precisamos concordar em discordar com a BYD, pelo menos em parte. “É incabível qualquer comparação com projetos de outras empresas do segmento no passado. O que a BYD protagoniza na Bahia é inédito na indústria brasileira”. Realmente, nada a ver com a Ford, como dito aqui. Alias, vale reafirmar a última frase do colunista sobre o assunto: Sendo bastante realista, a BYD na Bahia é a Jac Motors que deu certo. É só uma opinião sem a intenção de ofender ou chatear quem quer que seja. Como baiano, o jornalista torce para estar errado e a BYD ser tudo o que gera de expectativas. >

Íntegra de nota da BYD>

“A BYD Auto do Brasil ressalta que o complexo fabril em construção no município de Camaçari será o maior da América do Sul. Somente o primeiro galpão industrial, erguido em apenas 15 meses, dispõe de uma área construída de 156.800 metros quadrados, quase o tamanho de toda área industrial da antiga montadora.>

O evento do dia 1° de julho, realizado justamente nesse galpão, teve o objetivo de mostrar à imprensa e às autoridades o complexo industrial que está sendo construído, num investimento de R$ 5,5 bilhões, e os primeiros carros 100% elétricos entregues no Brasil.>

Na primeira fase, a fábrica vai ter capacidade de produzir até 150 mil carros por ano. Na seguinte, 300 mil. A nacionalização seguirá os prazos estabelecidos em contrato.>

É incabível qualquer comparação com projetos de outras empresas do segmento no passado. O que a BYD protagoniza na Bahia é inédito na indústria brasileira”.>

A vaca foi pra o brejo>

Mais de seis mil investidores estão de cabelo em pé com o escândalo da vaca virtual no Uruguai. O esquema, que vem sendo investigado como a mais nova modalidade de pirâmide, provocou um rombo de US$ 350 milhões, prometendo ganhos de até 10% ao ano, em dólares. No centro da crise está uma empresa chamada Conexión Ganadera, que oferecia aos interessados a possibilidade de comprar o gado virtualmente e lucrar posteriormente com o lucro proveniente das vendas. O castelo de cartas começou a desmoronar depois da morte do fundador da empresa, Gustavo Basso, ao bater propositalmente o seu Tesla a mais de 200 km/h, em novembro de 2023. Dois meses depois, a empresa admitiu que tinha um rombo de US$ 250 milhões. Agora, uma perícia judicial assegurou que menos de 10% das 804 mil vacas que a empresa dizia administrar existem de fato. As outras são fictícias.>

Os robôs vêm com tudo>

Enquanto o mundo se deleita com a reta final do Mundial de Clubes da Fifa, a China tem o seu próprio mundial de futebol de robôs. O país asiático realizou no último sábado (dia 28) o primeiro torneio só com humanóides, a RoBoLeague. Nada que se compare aos shows nos estádios norte-americanos. Ainda.>

memes da semana>

O cartaz levantado pelo presidente Lula nos festejos do Dois de Julho foram um prato cheio para a criatividade dos baianos. Nesta versão da imagem sobrou para os governos petistas, com promessas não cumpridas há quase vinte anos. Haja criatividade... >

Versão alternativa do cartaz erguido por Lula no último Dois de Julho Crédito: @jerolandiabahia

Esse do Haddad ainda não tinha visto Crédito: Reprodução

O rosto de Anitta rendeu muitos memes durante a semana. Alguns foram descartados por excesso de maldade com a cantora, mas encontramos dois publicáveis. >

As várias faces de Anitta Crédito: Divulgação

Mudou ou não mudou? Crédito: Reprodução

Num dia a torcida do Flamengo zoava a do Botafogo pela eliminação no mundial de clubes, no outro dia estava no aeroporto voltando para casa... >

Todo mundo voltando para casa Crédito: Reprodução

Tá frio demais aqui, né? Vamos lá buscar aquele meme do Centro Histórico congelado>

É neve, gente! Crédito: Reprodução

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para [email protected])>

