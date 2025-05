ANÚNCIO

BYD marca data de inauguração da fábrica em Camaçari

Divulgação foi feita um dia após o MPT processar a empresa por trabalho escravo e tráfico de pessoas

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2025 às 15:07

BYD Camaçari Crédito: Divulgação

A empresa chinesa BYD (Build Your Dreams) anunciou a data de inauguração da fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, durante um evento realizado nesta quarta-feira (28), em São Paulo. Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD no Brasil, a estreia da produção ocorrerá no dia 26 junho deste ano, às 9 horas. >

Serão inicialmente produzidos o modelo compacto Dolphin e o SUV Song PRÓ. Os carros serão montados com kits de peças importadas da China, no tipo de produção chamado de CKD (Completely Knocked Down, em inglês). O funcionamento pleno da fábrica só deve ocorrer a partir de 2026, como mostrou reportagem do CORREIO. >

"Esse é um marco que simboliza não apenas um crescimento, mas a raiz profunda, o compromisso da BYD para com o Brasil, que vai muito além da comercialização, e é feito por brasileiros para os brasileiros", destacou Alexandre Baldy. A confirmação foi feita durante o lançamento do Song Plus, modelo de luxo da marca, em São Paulo. >

O anúncio foi feito um dia após a divulgação de que o Ministério Público do Trabalho (MPT) ingressou com ação civil pública contra a empresa por trabalho escravo e tráfico de pessoas. Além da BYD, estão sendo processadas as empreiteiras China JinJiang Construction Brazil Ltda. e Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil Co. (atual Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil Co. Ltda.), que prestavam serviços exclusivos para a chinesa. No ano passado, mais de 200 funcionários foram resgatados de condições precárias de trabalho. >