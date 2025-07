DE GRAÇA

BaZá RoZê chega ao Museu de Arte da Bahia com feira, música e oficinas gratuitas

O evento dialoga com o próprio acervo do MAB

Carol Neves

Publicado em 30 de julho de 2025 às 12:45

BaZá RoZê Crédito: Divulgação

O Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, será palco nos dias 2 e 3 de agosto da primeira edição do BaZá RoZê no espaço. Com entrada gratuita, o evento propõe um encontro entre feira, arte, cultura e reflexão, unindo atrações para toda a família em um dos equipamentos culturais mais importantes da capital baiana. >

Idealizado por Brenda Medeiros, jornalista e produtora cultural, o projeto RoZê Ocupa visa democratizar o acesso à arte e ocupar espaços históricos com atividades que valorizem o empreendedorismo feminino e a economia criativa. Nesta edição, o tema central é “Pai presente é Pai semente”, uma homenagem à paternidade ativa, cuidadora e afetuosa. “É preciso semear, regar, ver a raiz amadurecer no ciclo natural da vida”, afirma Brenda. “Nosso pai semente é um presente, pois pai que faz sua parte, a Mãe Natureza agradece”, conclui.>

A programação inclui shows, oficinas, feira de produtos autorais e exposições, propondo uma experiência que conecta o público à arte em diferentes formas. No sábado (2), às 17h30, a cantora Angela Velloso apresenta um tributo a Gilberto Gil, com canções dos álbuns Refavela, Expresso 2222 e Realce. Com trajetória marcada pela diversidade musical, Angela já lançou três álbuns, além de EPs e singles, e vem ganhando cada vez mais reconhecimento no cenário nacional.>

O encerramento, no domingo (3), também às 17h, será com o cantor e compositor Filipe Lorenzo, que volta a Salvador para apresentar um repertório autoral influenciado pela música afro-baiana e pela MPB, com parcerias e releituras que marcam sua carreira desde o disco de estreia “Odisseia Baiana”, lançado em 2016.>

Além dos shows, o público poderá participar de oficinas como "Arte em Papel – Origami", com as artistas Julia Luz e Mariana D’Oliveira, e “Modelagem livre em argila”, conduzida pelo professor Sandoval Soares. Para as crianças, as Vivências Brincantes com Luciene Magia oferecem experiências lúdicas baseadas no brincar livre e coletivo.>

O evento dialoga com o próprio acervo do Museu de Arte da Bahia, que atualmente abriga exposições como “Carybé e o povo da Bahia”, com 227 desenhos inéditos do artista argentino-brasileiro retratando tipos sociais e paisagens da cidade, e “Bancos Indígenas do Brasil – Rituais”, com peças de 39 etnias que revelam a diversidade simbólica e espiritual dos povos originários.>

Fundado em 1918, o MAB é o museu mais antigo da Bahia e um dos dez primeiros do Brasil. Seu acervo reúne cerca de 20 mil peças, entre pinturas, esculturas, mobiliário e azulejos, preservados em um prédio de arquitetura neocolonial tombado pelo IPHAN.>