ENTENDA

Cartórios devem fechar as portas em 224 cidades após projeto de lei do governo do estado

Seis cartórios de Salvador podem encerrar suas atividades

Maysa Polcri

Publicado em 2 de julho de 2025 às 05:30

Entenda o que está por trás da crise dos cartórios Crédito: Shutterstock

De certidão de nascimento até registros de imóveis, os cartórios são responsáveis por atos do cotidiano de milhares de baianos todos os dias. Apesar de realizarem serviços essenciais, mais de 60% dos cartórios na Bahia são deficitários e precisam de repasses do Fundo Especial de Compensação da Bahia (Fecom) para manter suas atividades. Agora, um projeto de lei do governo do estado, já aprovado pelos deputados, coloca em risco o funcionamento de cartórios em 224 cidades. >

Por lei, 12,2% da receita de cada cartório na Bahia deve ser destinada ao Fundo de Compensação. Esse fundo é responsável por repassar uma espécie de ‘renda mínima’ às unidades deficitárias - ou seja, aquelas em que as taxas cobradas da população não cobrem os custos operacionais. Os repasses podem chegar a R$ 31,8 mil mensais e são fundamentais para manter o funcionamento desses cartórios. O Projeto de Lei nº 25.851 propõe diminuir esse percentual para 9%, o que representa redução de um quarto dos recursos. >

A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no dia 17 de junho, um dia após ser apresentada à Casa pelo governo da Bahia. A medida, que ainda deve ser sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), surpreendeu a direção do fundo e a Associação dos Notários e Registradores da Bahia (Anoreg/BA), que sequer foram informados. >

O problema, segundo as entidades, é que o Fundo Especial de Compensação da Bahia já opera no vermelho, com déficit anual de R$ 40,4 milhões por ano. Uma estimativa prevê o fim do fundo em seis anos e sete meses, se o projeto de lei for sancionado. Sem os recursos provenientes do Fecom, 461 cartórios baianos podem fechar as portas - o que representa 61,3% do total em atividade no estado, que é de 752. >

Os cartórios se tornam deficitários quando o valor arrecadado com as taxas pelos serviços não são suficientes para pagar os custos com funcionários e manutenção. A lei também garante gratuidade nos registros de nascimento e óbito, incluindo a primeira via da respectiva certidão, além da primeira via da certidão de casamento. O Fecom também é responsável por garantir o pagamento aos ofícios relativos aos serviços que não são cobrados à população. >

“Este projeto compromete a sustentabilidade de um sistema que permite levar cidadania e dignidade às áreas mais pobres da Bahia. Suprimir um quarto das receitas do Fundo vai criar a necessidade de reestruturar novamente o cenário extrajudicial, com a possível extinção de cartórios, como forma de manter o sistema viável", defende Daniel Sampaio, presidente da Anoreg. >

Vai fechar?

As unidades com risco de fechamento estão distribuídas em 224 cidades, de acordo com dados do Fecom obtidos pela reportagem. Entre os municípios impactados estão Salvador, que tem seis cartórios bancados pelo fundo de compensação, além de Lauro de Freitas, Mata de São João, Itaberaba, Jacobina, entre outras. A reportagem questionou o governo do estado sobre a alteração dos repasses ao fundo, mas não obteve retorno até esta publicação. >

"Em seis anos, deixaremos de conseguir pagar a renda mínima para o funcionamento dos cartórios, o que vai impactar diretamente nos serviços prestados. Os cartórios oferecem, de forma gratuita, primeira via de certidões de nascimento, casamento e óbito, por exemplo, que são essenciais para a sociedade", avalia Igor Pinheiro, presidente do Fundo Especial de Compensação da Bahia. >

No ano passado, foi sancionada a lei que permitiu a reestruturação dos cartórios baianos de acordo com número de habitantes, o que contribuiu para o fechamento de cerca de 500 unidades em todo o estado. As novas regras estabelecem, por exemplo, que as cidades com população de até 40 mil habitantes tenham um único Ofício com as atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas.>

"Daqui a pouco, só teremos cartórios em grandes centros urbanos e, infelizmente, a população vai acabar pagando o preço de ficar sem os serviços", afirma Daniel Sampaio. Mas o problema não é exclusivo do interior. Em Salvador, ao menos seis cartórios recebem repasses do fundo estadual. >

Outro ponto questionado pelas entidades é o aumento do valor destinado ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia, que passa a receber 4% de todos os recursos adquiridos pelos cartórios com as taxas pagas pelos serviços. "Existem ações em âmbito nacional que discutem a legitimidade de órgãos que não tem relação com serviços extrajudiciais no recebimento dos recursos, mas ainda não há uma decisão que reconheça a falta de pertinência desses repasses", detalha o presidente da Anoreg. >

Cidades baianas que podem perder cartórios

Jacobina >

Feira de Santana >

Gavião >

Baixa Grande >

Antas >

Andaraí >

Cachoeira >

Muritiba >

Mairi >

Coração de Maria >

Valente >

Ubatã >

Boquira >

Cristópolis >

Teofilândia >

Ubaitaba >

Canarana >

Conde >

Uauá >

Belo Campo >

Santa Inês >

Tanque Novo >

Cândido Sales >

Retirolândia >

Maragogipe >

Marcionílio Souza >

Uibaí >

Serra Preta >

Ibititá >

Itagi >

Capela do Alto Alegre >

Brejões >

Ituberá >

Nova Soure >

Iguaí >

Central >

Paratinga >

Pindobaçu >

Buerarema >

Piritiba>

Governador Mangabeira >

Wenceslau Guimarães >

São Francisco do Conde >

Mutuípe >

Rodelas >

Cipó >

Pindaí >

Iraquara >

Serrolândia >

Tremedal >

Boa Nova >

Abaré >

Laje >

Milagres >

Igaporã >

Palmeiras >

Condeúba >

Presidente Jânio Quadros >

Itaeté >

Chorrochó >

Iramaia >

Queimadas >

Morpará >

Nordestina >

Anagé >

Pilão Arcado >

Terra Nova >

Itiúba >

Santa Bárbara >

Madre de Deus >

São Felipe >

Macururé >

Rio do Antônio >

Tanhaçu >

Taperoá >

Ituaçu >

Itapebi >

Ibirataia >

Ibiquera >

Itajuípe >

Várzea do Poço >

Saúde >

Jussara >

Lapão >

Santa Teresinha >

Barra do Mendes >

Paramirim >

Curaçá >

Boa Vista do Tupim >

Urandi >

Cotegipe >

Sapeaçu >

Jacaraci >

Irecê >

Itapetinga >

Itaberaba >

Caetité >

Santo Antônio de Jesus >

Prado >

Itanhém >

Nazaré >

Santa Maria da Vitória >

Ibotirama >

Irará >

Entre Rios >

Camacã >

Ilhéus >

Jequié >

São Sebastião do Passé >

Itororó >

Esplanada >

Mata de São João >

Porto Seguro >

Xique-Xique >

Buerarema >

Morro do Chapéu >

Olindina >

Serra Dourada >

Ibicaraí>

Jeremoabo >

Ruy Barbosa >

Brumado >

Valença >

Poções >

Cícero Dantas >

Paripiranga >

Ibirapuã >

Caravelas >

São Gonçalo dos Campos >

Ibitiara >

Ribeira do Pombal >

Castro Alves >

Paulo Afonso >

Senhor do Bonfim >

Caculé >

Itaparica >

Bom Jesus da Lapa >

Ichu >

Alagoinhas >

Carinhanha >

Alcobaça >

Santa Rita de Cássia >

Itamaraju >

Rio Real >

Camamu >

Palmas de Monte Alto >

Piatã >

Muniz Ferreira >

Serrinha >

Macarani >

Uruçuca >

Belmonte >

Mucuri >

Campo Formoso >

Teixeira de Freitas >

Santana >

Livramento de Nossa Senhora >

Luís Eduardo Magalhães >

Guanambi >

Tucano >

Macaúbas >

Salvador >

Dias D'Ávila >

Simões Filho >

Euclides da Cunha >

Casa Nova >

Amargosa >

Jaguaripe >

Capim Grosso >

Jaguaquara >

Barro Preto >

Juazeiro >

Sobradinho >

Glória >

Botuporã >

América Dourada >

Mundo Novo >

Monte Santo >

Conceição do Almeida >

Jiquiriça >

Ibicuí >

Pé de Serra >

Ibirapitanga >

Barra >

Santo Amaro >

Souto Soares >

Itiruçu >

São José do Jacuípe >

Rio de Contas >

Itapitanga >

Lençóis >

Aurelino Leal >

São Domingos >

Araci >

Presidente Dutra >

Mucugê >

Wanderley >

São Gabriel >

Itagibá >

Itanhém>

Itabela >

Lauro de Freitas >

São Félix >

Licínio de Almeida >

Cocos >

Quixabeira >

Angical >

Itagimirim >

Aporá >

Itaquara >

Acajutiba >

Nova Canaã >

Conceição de Feira (Apesar de constar no documento, o nome oficial é Conceição da Feira)>

Nilo Peçanha >

Nova Fátima >

Jitaúna >

João Dourado >

Una >

Formosa do Rio Preto >

Santa Luzia >

Conceição do Jacuípe >

Guaratinga >

Pau Brasil >