PLANTAS

4 árvores frutíferas que você pode cultivar em vasos

Plantas que cabem em espaços pequenos e ainda dão frutas saborosas

Quer ter frutas fresquinhas em casa mesmo sem um quintal grande? Isso é totalmente possível com algumas árvores frutíferas que se adaptam super bem a vasos.>

1 – Pitanga

A planta tem flores brancas que atraem polinizadores e frutos bonitos e aromáticos, com sabor ácido-doce. Rica em vitamina C, a pitanga pode ser consumida fresca ou em sucos, compotas e geleias.>

Com podas periódicas, a árvore se mantém pequena e ainda mais produtiva.>

2 – Jabuticaba

Mesmo com porte maior quando cultivada no chão, a jabuticabeira também se adapta muito bem aos vasos. Precisa de sol abundante e regas regulares para manter o solo sempre úmido.>

Uma das maiores graças dessa árvore é o visual: os frutos crescem grudados no tronco, dando um charme único. Além disso, as jabuticabas são doces, ricas em antioxidantes e ótimas para consumo direto ou para preparar doces, licores e conservas.>

3 – Acerola

A aceroleira é perfeita para vasos e cresce rápido quando bem cuidada. Adora sol e precisa de solo com boa drenagem, além de regas frequentes para garantir uma boa produção.>

Seus frutos são pequenas bombas de vitamina C e ficam ótimos em sucos, vitaminas e sobremesas. As flores são discretas, mas os frutos vermelhos fazem bonito no visual.>