ZONA DE CONFLITO

PF e Força Nacional encontram 'arsenal' em território indígena no sul da Bahia

Apreensão foi realizada na tarde desta quarta-feira (2)

Uma ação da Polícia Federal (PF) em conjunto com a Força Nacional apreendeu 386 munições, duas pistolas e seis carregadores no território indígena de Barra Velha, em Porto Seguro. A região, no sul da Bahia, enfrenta tensão devido à disputas de terras entre fazendeiros, indígenas e empresários. >