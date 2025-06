CRIME

Jovem é executado a tiros no extremo sul da Bahia

Caso foi registrado na tarde deste domingo (22)

Um jovem identificado como Marialdo Almeida Oliveira, 19 anos, foi executado a tiros na tarde deste domingo (22), na cidade de Itabela, no extremo-sul da Bahia. O caso foi registrado no bairro da Bacia, quando dois homens a bordo de uma motocicleta se aproximaram da vítima, que morreu sem chances de defesa ainda no local do crime. >