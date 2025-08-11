OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil

Vagas são para diversas áreas de atuação

Wendel de Novais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:07

Prefeitura de Douradina Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Douradina, no Paraná, abriu um concurso público com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11,8 mil. No certame, as oportunidades estão distribuídas em diversas áreas de atuação de nível fundamental, médico, técnico e superior. Para o concurso, a gestão divulgou dois editais.



O primeiro edital geral com vagas para 20 funções diferentes. Entre elas, o cargo de advogado se destaca com uma vaga e remuneração inicial de R$ 11.859,63 por 40 horas semanais. Com a mesma carga horária, o segundo salário mais alto é de contador, que tem uma vaga no certame e remuneração inicial definida em R$ 7.988,96. Veja detalhes abaixo:

Veja detalhes das vagas 1 de 5

O segundo edital é específico para três funções: agente comunitário de saúde, agente de endemias e auxiliar de consultório dentário. Para essas vagas, a remuneração inicial é, respectivamente, de R$ 3.036,00, R$ 3.036,00 e R$ 1.817,93. As três vagas têm carga de 40 horas semanais de trabalho.