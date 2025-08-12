Acesse sua conta
Prefeitura divulga edital de concurso com 672 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Vagas são para nível médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:30

Prefeitura de Boa Vista Crédito: Divulgação

Os concurseiros de plantão vão ter mais uma oportunidade de conseguir o cargo dos sonhos nos próximos meses por conta do concurso público da Prefeitura de Boa Vista, em Roraima. A gestão municipal divulgou o edital do certame com 672 vagas imediatas e remunerações iniciais que chegam até R$ 7,5 mil por 30 horas semanais de trabalho.

As vagas são para área de saúde. Entre elas, há destaque para os cargos de cirurgião dentista das especialidades clínico-geral, bucomaxilofacial, endodontista, especialistas em PCDs, estomatologista, odontopediatra e protesista. Todas as especialidades tem remuneração de R$ R$ 7.506,17 por 20 horas semanais de trabalho. Veja os maiores salários disponíveis no concurso na galeria abaixo:

Detalhes das vagas foram divulgados em edital

O mesmo salário dos dentistas está disponível para médicos pediatras, ginecologistas e diversas outras especialidades pela mesma jornada de trabalho. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e as inscrições vão do dia 14 de agosto até 4 de setembro de 2025, pelo site da Cebraspe, que será a banca organizadora.

Para se inscrever, os candidatos vão precisar arcar com taxas R$ 80 a R$ 180, a depender do nível do cargo para qual vão concorrer. A realização da prova objetiva está prevista para o dia 2 de novembro. Uma etapa de avaliação de títulos também faz parte da programação do certame.

