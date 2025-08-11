OPORTUNIDADE

Concurso para professores tem 52 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Oportunidades são para 28 departamentos de universidades

Wendel de Novais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:30

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Crédito: Reprodução

O professor que quer ter uma remuneração acima de R$ 10 mil pode ficar ligado na abertura de concurso da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O certame, que tem inscrições abertas até o dia 18 de setembro, oferece 52 vagas de contratação imediata e salários iniciais de até R$ 13,2 mil para os candidatos que forem aprovados.

O edital do concurso foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) com vagas nos campi de Recife, Caruaru e Santo Antão. Os professores podem atuar tanto em 20 quanto 40 horas semanais de trabalho. A remuneração, no entanto, depende do nível de formação de cada candidato. Veja detalhes das vagas na galeria abaixo:

Para mais detalhes, o candidato pode acessar o site da própria UFPE, que está organizando o certame. A taxa de inscrição foi definida em R$ 239 e deve ser paga, de maneira exclusiva, no Banco do Brasil, através do Guia de Reconhecimento da União (GRU). No entanto, dá para solicitar isenção entre os dias 20 e 29 de agosto.

O concurso terá diferentes etapas, envolvendo prova escrita, prova didática, defesa de memorial e prova de títulos.As provas serão aplicadas nos municípios onde estão as oportunidades entre os dias 7 e 26 de novembro.Veja abaixo todos os departamentos que têm vagas no certame:

Caruaru

Núcleo de Ciências da Vida;

Núcleo de Design e Comunicação;

Núcleo de Formação Docente;

Núcleo de Design e Comunicação.

Vitória de Santo Antão

Curso de Educação Física.

Recife

Departamento de Ciência da Informação;

Departamento de Artes;

Departamento de Música;

Departamento de Design;

Departamento de Micologia;

Departamento de Química Fundamental;

Departamento de Estatística;

Centro de Ciências Jurídicas;

Centro de Ciências Médicas;

Departamento de Fonoaudiologia;

Departamento de Educação Física;

Departamento de Políticas e Gestão da Educação;

Departamento de Ciências Geográficas;

Departamento de Psicologia;

Departamento de História;

Centro de Informática;

Departamento de Engenharia Química;

Departamento de Engenharia Mecânica;

Departamento de Energia Nuclear;

Departamento de Engenharia Cartográfica;

Departamento de Geologia;

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental;