Concurso para professores tem 52 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Wendel de Novais
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:30
O professor que quer ter uma remuneração acima de R$ 10 mil pode ficar ligado na abertura de concurso da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O certame, que tem inscrições abertas até o dia 18 de setembro, oferece 52 vagas de contratação imediata e salários iniciais de até R$ 13,2 mil para os candidatos que forem aprovados.
O edital do concurso foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) com vagas nos campi de Recife, Caruaru e Santo Antão. Os professores podem atuar tanto em 20 quanto 40 horas semanais de trabalho. A remuneração, no entanto, depende do nível de formação de cada candidato. Veja detalhes das vagas na galeria abaixo:
Detalhes das vagas foram divulgados
Para mais detalhes, o candidato pode acessar o site da própria UFPE, que está organizando o certame. A taxa de inscrição foi definida em R$ 239 e deve ser paga, de maneira exclusiva, no Banco do Brasil, através do Guia de Reconhecimento da União (GRU). No entanto, dá para solicitar isenção entre os dias 20 e 29 de agosto.
O concurso terá diferentes etapas, envolvendo prova escrita, prova didática, defesa de memorial e prova de títulos.As provas serão aplicadas nos municípios onde estão as oportunidades entre os dias 7 e 26 de novembro.Veja abaixo todos os departamentos que têm vagas no certame:
Caruaru
Núcleo de Ciências da Vida;
Núcleo de Design e Comunicação;
Núcleo de Formação Docente;
Núcleo de Design e Comunicação.
Vitória de Santo Antão
Curso de Educação Física.
Recife
Departamento de Ciência da Informação;
Departamento de Artes;
Departamento de Música;
Departamento de Design;
Departamento de Micologia;
Departamento de Química Fundamental;
Departamento de Estatística;
Centro de Ciências Jurídicas;
Centro de Ciências Médicas;
Departamento de Fonoaudiologia;
Departamento de Educação Física;
Departamento de Políticas e Gestão da Educação;
Departamento de Ciências Geográficas;
Departamento de Psicologia;
Departamento de História;
Centro de Informática;
Departamento de Engenharia Química;
Departamento de Engenharia Mecânica;
Departamento de Energia Nuclear;
Departamento de Engenharia Cartográfica;
Departamento de Geologia;
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental;
Colégio de Aplicação.