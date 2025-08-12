COVA RASA

Polícia investiga se corpo achado na RMS é de homem que estava desaparecido

Carro carbonizado do desaparecido já havia sido localizado

Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:35

Claudio Marcio de Lima Crédito: Reprodução

A polícia vai investigar se um corpo que foi encontrado na BA-093, na Região Metropolitana de Salvador, é de Cláudio Márcio Lima, que está desaparecido há seis dias. O carro de Cláudio foi encontrado carbonizado ontem.

O corpo em questão estava em cova rasa entre Dias d'Ávila e São Sebastião do Passé, em uma área conhecida por ser ponto de desova. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT/ Dias D’Ávila). Guias para remoção e perícia foram expedidas.

"As análises das necropsias feitas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) contribuirão para esclarecer a identificação da vítima, o ocorrido e determinar a causa da morte", informou a polícia em nota.

Carro queimado

O Ford Ka de Cláudio foi achado totalmente queimado, em uma área de mata próxima de onde o corpo foi localizado hoje. O veículo deve passar por perícia.