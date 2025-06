IMPRUDENTE

Homem é preso após jogar bomba junina em carro no interior da Bahia

Mulher estava dentro do veículo

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após arremessar uma bomba junina de alta potência contra um carro no centro de Brejões, interior da Bahia, no último sábado (21). O artefato explodiu próximo ao veículo, quebrou o vidro lateral e colocou em risco a vida da ocupante, uma mulher que dirigia o carro. >

A vítima procurou a Delegacia Territorial de Brejões, que usou imagens do sistema de videomonitoramento para identificar o carro usado pelo suspeito. Com base no trajeto registrado pelas câmeras, a Guarda Civil Municipal encontrou o veículo ainda nas proximidades da cidade.>