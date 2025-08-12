Polícia Civil suspende investigador por não ter se vacinado contra a Covid-19

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:12
Um investigador da Polícia Civil (PC) foi suspenso por dez dias das suas atividades por não ter se vacinado contra a Covid-19 e não ter apresentado justificativa dentro do prazo necessário. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição do último sábado (9).
De acordo com a Portaria 80/2025, a pena aplicada pelo delegado-geral da PC, André Viana, começou a valer a partir de segunda (11). Na justificativa, da portaria também foi informado que o agente foi notificado para se submeter à vacinação ou apresentar justificativa médica, o que não foi feito em tempo hábil.
Portaria do Diário Oficial da Estado que determina a suspensão do investigador
"Embora um relatório médico posterior tenha atestado a impossibilidade de imunização, a apresentação tardia da justificativa, após a portaria inaugural do PAD [Processo Administrativo Disciplinar] e a imposição de medida cautelar de afastamento temporário com cômputo de faltas injustificadas, configura falta grave", aponta o texto.
Ainda segundo a publicação, o fato aconteceu entre os anos de 2021 e 2022, quando o Governo do estado publicou decreto exigindo a vacinação contra a Covid-19 de servidores e empregados públicos.