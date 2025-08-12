AFASTADO

Polícia Civil suspende investigador por não ter se vacinado contra a Covid-19

Além disso, o agente não teria apresentado justificativa médica dentro do prazo necessário

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:12

Um investigador da Polícia Civil (PC) foi suspenso por dez dias das suas atividades por não ter se vacinado contra a Covid-19 e não ter apresentado justificativa dentro do prazo necessário. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição do último sábado (9).

De acordo com a Portaria 80/2025, a pena aplicada pelo delegado-geral da PC, André Viana, começou a valer a partir de segunda (11). Na justificativa, da portaria também foi informado que o agente foi notificado para se submeter à vacinação ou apresentar justificativa médica, o que não foi feito em tempo hábil.

"Embora um relatório médico posterior tenha atestado a impossibilidade de imunização, a apresentação tardia da justificativa, após a portaria inaugural do PAD [Processo Administrativo Disciplinar] e a imposição de medida cautelar de afastamento temporário com cômputo de faltas injustificadas, configura falta grave", aponta o texto.