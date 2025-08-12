Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia Civil suspende investigador por não ter se vacinado contra a Covid-19

Além disso, o agente não teria apresentado justificativa médica dentro do prazo necessário

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:12

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um investigador da Polícia Civil (PC) foi suspenso por dez dias das suas atividades por não ter se vacinado contra a Covid-19 e não ter apresentado justificativa dentro do prazo necessário. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição do último sábado (9).

De acordo com a Portaria 80/2025, a pena aplicada pelo delegado-geral da PC, André Viana, começou a valer a partir de segunda (11). Na justificativa, da portaria também foi informado que o agente foi notificado para se submeter à vacinação ou apresentar justificativa médica, o que não foi feito em tempo hábil.

Portaria do Diário Oficial da Estado que determina a suspensão do investigador

Portaria da Polícia Civil sobre o afastamento do investigador por Reprodução
Portaria da Polícia Civil sobre o afastamento do investigador por Reprodução
1 de 2
Portaria da Polícia Civil sobre o afastamento do investigador por Reprodução

"Embora um relatório médico posterior tenha atestado a impossibilidade de imunização, a apresentação tardia da justificativa, após a portaria inaugural do PAD [Processo Administrativo Disciplinar] e a imposição de medida cautelar de afastamento temporário com cômputo de faltas injustificadas, configura falta grave", aponta o texto.

Ainda segundo a publicação, o fato aconteceu entre os anos de 2021 e 2022, quando o Governo do estado publicou decreto exigindo a vacinação contra a Covid-19 de servidores e empregados públicos.

Leia mais

Imagem - Polícia Civil trabalha com efetivo 35% abaixo do necessário, diz parecer do TCE

Polícia Civil trabalha com efetivo 35% abaixo do necessário, diz parecer do TCE

Imagem - TJ-BA adia julgamento da regulamentação de carreiras da Polícia Civil

TJ-BA adia julgamento da regulamentação de carreiras da Polícia Civil

Imagem - Sindicato busca apoio externo para desvincular perícia da Polícia Civil

Sindicato busca apoio externo para desvincular perícia da Polícia Civil

Mais recentes

Imagem - Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano

Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia
Imagem - Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil