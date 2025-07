COLUNA BRUNO WENDEL

Sindicato busca apoio externo para desvincular perícia da Polícia Civil

Categoria acredita que falta de autonomia pode comprometer laudos

Diante do silêncio de órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública Estadual e da União e outros órgãos, o Sindicato dos Peritos Criminais do Estado da Bahia (ASBAC) recorreu a outras três instituições no último dia 25, na tentativa de desvincular a perícia da polícia.>