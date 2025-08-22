Acesse sua conta
Quaest: ACM Neto lidera corrida eleitoral na Bahia e rejeição de Jerônimo aumenta

Segundo o levantamento, Neto tem 41% das intenções de voto, contra 34% do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:18

Isabela Suarez toma posse como presidente da Associação comercial da Bahia e reúne empresariado e autoridades baianas
ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, aparece na frente na disputa pelo governo da Bahia em 2026, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (22). Segundo o levantamento, Neto tem 41% das intenções de voto, contra 34% do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O cenário confirma a consolidação do nome de ACM Neto na liderança da corrida eleitoral, cenário já apontado por outros levantamentos, enquanto confirma o aumento da desaprovação do governador. A pesquisa mostra que a desaprovação de Jerônimo aumentou de 31% para 33% em comparação à pesquisa anterior da Quaest, divulgada em fevereiro. No cenário estimulado, ainda aparecem no levantamento os nomes de João Roma (PL), com 4%; Kleber Rosa (PSOL), 2%; e José Aleluia (Novo), 1%. Indecisos somam 4% e brancos, nulos e os que não vão votar, 14%.

A pesquisa foi divulgada em um momento de crise na segurança pública da Bahia, que tem registrado casos de confronto entre facções, em Salvador e no interior, além de crimes bárbaros de feminicídios. Além disso, o governador enfrenta críticas por conta da longa espera na fila da regulação e a falta de cumprimento de promessas repetidas, como a ponte Salvador-Itaparica. A pesquisa foi contratada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, com entrevistas presenciais de 1.200 eleitores baianos com 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%.

