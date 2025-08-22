ELEIÇÕES 2026

Quaest: ACM Neto lidera corrida eleitoral na Bahia e rejeição de Jerônimo aumenta

Segundo o levantamento, Neto tem 41% das intenções de voto, contra 34% do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Pombo Correio

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:18

ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, aparece na frente na disputa pelo governo da Bahia em 2026, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (22). Segundo o levantamento, Neto tem 41% das intenções de voto, contra 34% do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O cenário confirma a consolidação do nome de ACM Neto na liderança da corrida eleitoral, cenário já apontado por outros levantamentos, enquanto confirma o aumento da desaprovação do governador. A pesquisa mostra que a desaprovação de Jerônimo aumentou de 31% para 33% em comparação à pesquisa anterior da Quaest, divulgada em fevereiro. No cenário estimulado, ainda aparecem no levantamento os nomes de João Roma (PL), com 4%; Kleber Rosa (PSOL), 2%; e José Aleluia (Novo), 1%. Indecisos somam 4% e brancos, nulos e os que não vão votar, 14%.